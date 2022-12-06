Dünya Beyaz Saray ile Elon Musk arasında gerilim büyüyor
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Beyaz Saray ile Elon Musk arasında gerilim büyüyor

Beyaz Saray ile Elon Musk arasında sular durulmuyor. Beyaz Saray, Elon Musk'ın Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili Twitter belgelerini yayınlamasını "ilginç bir tesadüf" olarak nitelendirdi ve milyarderi yükselen nefret suçundan dikkat dağıtmaya çalışmakla suçladı.

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Haber Merkezi Diğer
Beyaz Saray ile Elon Musk arasında gerilim büyüyor
Foto/Arşiv

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili sorulara cevap verdi.

Dikkat dağıtmak için "rastgele" yayınladığını iddia etti

Jean-Pierre gazetecilere, "Bunu ilginç bir tesadüf olarak görüyoruz ve bu bir dikkat dağıtıcı hamle" dedi.

Jean-Pierre, "Twitter, platformlarında yükselen öfke, nefret ve anti-Semitizm hacmi ve bunun olmasına nasıl izin verdikleri hakkında çok daha gerçek ve çok ciddi sorularla karşı karşıya" dedi.

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