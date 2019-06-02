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Dünya Beyaz Saray ile Pentagon arasında savaş gemisi krizi
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AMERİKA

Beyaz Saray ile Pentagon arasında savaş gemisi krizi

Beyaz Saray ile Pentagon arasında savaş gemisi krizi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya seyahati sırasında geçen yıl vefat eden siyasi muhalifi John McCain'in adını taşıyan savaş gemisinin Japonya'daki limanda isim kısmının kapatılması Beyaz Saray ile Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasında krize yol açtı.

Haber Merkezi AA
USS McCain gemisinin üzeri brandayla örtülmüştü
USS McCain gemisinin üzeri brandayla örtülmüştü

Geminin adının brandayla kapatılması olayından haberi olmadığını ifade eden Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın konuyla ilgili başlattığı incelemede, bu konuda talimatın Pentagon'dan verilmediği ortaya çıktı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Joe Buccino, yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı sunucusundan yapılan tüm elektronik posta ve doküman trafiğinin yanı sıra tüm resmi yazışmalarda yapılan detaylı inceleme, bu konunun (geminin adının kapatılması) Savunma Bakanlığı Ofisinden gelmediğini ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Buccino, konunun Beyaz Saray'a taşındığını belirterek, "Bakan Shanahan, 31 Mayıs'ta, Beyaz Saray Askeri Ofisi ile konuşması ve Savunma Bakanlığının siyasallaştırılmasına müsaade etmeyeceği emrini iletmesi için Özel Kalem Müdürüne talimat verdi." açıklamasında bulundu.

Trump tarafından asaleten Savunma Bakanlığına aday gösterilen Shanahan'ın, bu konu nedeniyle Senatodaki onay sürecinin hayli zorlu geçmesi bekleniyor.

Trump'ın Japonya ziyaretinde üstü brandayla örtüldü

Trump'ın Japonya seyahati sırasında McCain'in adını taşıyan savaş gemisi, Japonya'daki bir limanda demirliyken isminin üzeri gri bir brandayla örtülü olarak görüntülenmişti.

ABD medyasının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerde, Trump'a muhalefetiyle bilinen eski Arizona senatörünün adının, Trump'ın görmemesi için kapatıldığı ve söz konusu talebin Beyaz Saray'dan geldiği iddia edilmişti.

Trump, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada konudan haberinin olmadığını belirtmişti.

  • Shanahan da olayın bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini kaydetmişti. Geminin ismini kapatma talimatının kim tarafından verildiği halen açıklığa kavuşmadı.

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