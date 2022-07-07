Beyaz Saray: Johnson'ın istifası Ukrayna'ya desteği etkilemeyecek

Cem Yılmaz'la muhabirin argo polemiği

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı “Ali Baba ve 7 Cüceler" filminin basın gösterimi gerçekleştirildi. Film sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, bir gazetecinin ''Argo kullanmadan güldürmek çok mu zor?'' sorusu üzerine; "Film bu, sen evde istersen kendin montajla. Bu bir tür. Böyle insanlar var. Bir deneyin, evde deneyin" şeklinde verdiği yanıt gazetecileri güldürdü.