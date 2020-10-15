Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi.

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Sosyal medya platformlarını uyardı: Yaptırım uygularız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya düzenlemesine göre, Türkiye’de temsilci bulundurması gereken ancak bu konuda ayak direyen sosyal medya platformlarını uyardı. Karaismailoğlu, “Başka yerde temsilcin var, burada niye yok? Muhatabı olmayan bir kurum bu ülkede nasıl bir faaliyet gösterecek?” dedi.