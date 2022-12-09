Dünya Beyaz Saray Rusya-İran ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor
AMERİKA

Beyaz Saray: Rusya-İran ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın İran'a daha önce görülmediği kadar askeri ve teknik destek sağladığını, iki ülkenin ilişkilerinin "tam teşekküllü bir savunma ortaklığına" dönüştüğünü söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beyaz Saray: Rusya-İran ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby açıklama yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine ABD'nin dış politikasındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere İHA desteği sağladığını belirten Kirby, "Bunun karşılığında Rusya'da İran'a daha önce görülmeyen derecede askeri ve teknik destek sağlıyor. İki ülkenin ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor. Bu durum sadece Ukrayna'ya değil, İran'ın bölgedeki komşularına da tehdit teşkil ediyor. Bu bilgiyi Orta Doğu'daki ve dünyadaki ortaklarımızla paylaştık." dedi.

Kirby, İran'ın Rusya'nın askeri anlamda "bir numaralı destekçisi" olduğunu kaydederek, ağustos ayından bu yana İran'ın Ukrayna'ya yüzlerce İHA verdiğini vurguladı.

"Ukrayna'da insanlar, İran'ın eylemleri nedeniyle ölüyor." ifadesini kullanan Kirby, İran'ın desteğini gelecek aylarda da arttıracağını ve Rusya'ya yüzlerce balistik füze satmayı düşündüğünü aktardı.

"Moskova, Tahran'a helikopter ve hava savunma sistemi gibi ekipman desteği veriyor olabilir"

  • Kirby, "Moskova ve Tahran'ın Rusya'da silahlı İHA üretmek için ortak bir üretim bandı kurmayı düşündüğüne ilişkin haberleri de gördük. İran'ı yolundan dönmeye ve bu adımları atmamaya davet ediyoruz." dedi.

Rusya'nın da İran ile silah geliştirme gibi alanlarda işbirliği arayışında olduğunu dile getiren Kirby, "Rusya'nın İran'a gelişmiş askeri malzemeler verme niyeti olduğundan endişe duyuyoruz. Moskova, Tahran'a helikopter ve hava savunma sistemi gibi ekipman desteği veriyor olabilir." ifadesini kullandı.

Kirby, bölgedeki güvenliğin sağlanması ve iki ülkenin bu eylemlerinden vazgeçmesini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
DÜNYA
Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek

Beyaz Saray: Biden Çin’deki protestoları yakından takip ediyor
GÜNDEM
Beyaz Saray: Biden Çin’deki protestoları yakından takip ediyor

ABD gizli görüşmeyi deşifre etti: Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı
DÜNYA
ABD gizli görüşmeyi deşifre etti: Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı

ABD'nin tehdidi sonrası İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı açıklaması
DÜNYA
ABD'nin tehdidi sonrası İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı açıklaması
Mücadele başladı

Mücadele başladı

​Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin karşılaşacak.
Hırvatlar yarı finalde

Hırvatlar yarı finalde

Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılarda 4-2 geçti.
Hafızanın 45inci bölümü yayında: Almanyada Darbe Girişimi

Süper Lig'de 4 haftalık maç programı belli oldu.

Bulgaristan ile yeni adım: İş birliğimiz daha da gelişecek.

Tasarımı ve üretimi yüzde 100 Türk mühendisliği imzası taşıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​AK Parti'li Zengin: 336 vekilin imzaladığı teklifi birazdan sunacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.