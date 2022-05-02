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Dünya Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Biden Ukraynayı ziyaret etmek istiyor
AMERİKA

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Biden Ukrayna'yı ziyaret etmek istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'yı ziyaret etmeyi istediğini fakat şu an için böyle bir planın olmadığını ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Biden Ukraynayı ziyaret etmek istiyor
​Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, birçok liderler Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna’ya desteklerini gösterdi.

En çok merak edilen lider olan ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'yı muhtemel ziyareti hakkında konuşan Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın Ukrayna'yı ziyaret etmeyi istediğini fakat şu an için böyle bir planın olmadığını ifade etti.

  • Psaki, Beyaz Saray'ın durumu değerlendirmeye devam edeceğini aktararak, "Başkan’ın Ukrayna'yı ziyaret etmeyi istediğini biliyorum, ancak şu anda böyle bir plan yok" dedi.

Psaki ayrıca, Biden yönetiminin ABD’nin Kiev Büyükelçiliğini yeniden açmaya yönelik hedefini yineledi.

Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 1 Mayıs’ta sürpriz bir ziyaret düzenlemiş, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, 25 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

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