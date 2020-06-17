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Dünya Beyaz Saray yakınlarındaki caddenin adı Black Lives Matter olarak değiştirildi
AMERİKA

Beyaz Saray yakınlarındaki caddenin adı 'Black Lives Matter' olarak değiştirildi

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında yakınlarında bulunan 16. Caddenin ismi 'Black Lives Matter Plaza' olarak değiştirildi.ABD'de "Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösteriler sürüyor.

Haber Merkezi Diğer
Washington'da cadde ismi değiştirildi.
Washington'da cadde ismi değiştirildi.

ABD'de devam eden George Floyd protestolarında, başkent Washington'da, Beyaz Saray yakınlarındaki 16. Cadde üzerine "Black Lives Matter" (Siyahilerin hayatı değerlidir) yazıldı ve Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından caddenin o kısmı 'Black Lives Matter Plaza' olarak yeniden isimlendirildi.

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

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