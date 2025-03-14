Beyaz Saray'dan Hamas'a yeni tehdit: Ağır bir bedel ödersiniz

"Başkan Trump Hamas'ın ya rehineleri derhal serbest bırakacağını ya da ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ifade etti. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü Eric Trager Çarşamba akşamı Doha'da ateşkesin Ramazan ve Hamursuz aylarının ötesine uzatılması ve kalıcı bir ateşkes çerçevesinin müzakere edilmesi için zaman tanınması amacıyla bir ‘köprü' önerisi sundular"