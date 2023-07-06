Beyaz Saray'dan 'kokain' savunması: Oldukça işlek bir bölgede bulundu

Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın bu bölgesinde turların düzenlendiğini belirterek geçen hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri rutin ziyaretçi turlarının yapıldığını ifade etti.

Jean-Pierre, kokaini sokan kişinin tespit edilmesi halinde, Beyaz Saray'ın cezai kovuşturmayla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin bir soruya ise bu konuda spekülasyon yapmayacağı yanıtını verdi.