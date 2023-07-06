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Dünya

Beyaz Saray'dan 'kokain' savunması: Oldukça işlek bir bölgede bulundu

Beyaz Saray'da 2 Temmuz'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı. Ülkede büyük yankı uyandıran olaya ilişkin sessizliğini koruyan Beyaz Saray'dan ilk resmi açıklama geldi. Açıklamayı yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, kokainin kompleksin oldukça işlek bir bölgesinde tespit edildiğini söyledi.

00:28 . 6/07/2023 الخميس
AA
Beyaz Saray

Beyaz Saray

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, pazar günü Beyaz Saray'da bulunan kokainin, kompleksin oldukça işlek bir bölgesinde tespit edildiğini bildirdi.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Joe Biden bilgilendirildi"

Beyaz Saray'da çıkan kokainle ilgili ilk resmi açıklamayı yapan Jean-Pierre, kokainin Beyaz Saray'ın oldukça yoğun kullanılan Batı Kanadı (West Wing) bölgesinde bulunduğunu teyit etti.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'ın bu bölgesinde turların düzenlendiğini belirterek geçen hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri rutin ziyaretçi turlarının yapıldığını ifade etti.

Gizli Servis'in konuya ilişkin soruşturmasının devam ettiğini belirten Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın bu konuda güncel bilgilendirildiğini aktardı.

Kokaini Beyaz Saray'a sokan kişi hakkında nasıl bir hüküm verilecek?

Jean-Pierre, kokaini sokan kişinin tespit edilmesi halinde, Beyaz Saray'ın cezai kovuşturmayla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin bir soruya ise bu konuda spekülasyon yapmayacağı yanıtını verdi.

Sözcü, Beyaz Saray'ın uyuşturucu testi dahil katı yönergelere tabi olduğunu ve Gizli Servis'in soruşturma sonucuna uygun hareket edeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray'da 2 Temmuz'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.



#ABD
#Beyaz Saray
#Karine Jean-Pierre
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