Beyaz Saray'dan korkutan tablo: İyi ihtimalle 240 bin kötü ihtimalle 2 milyon insan ölecek

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısındaki konuşmasına "Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan." sözleriyle başladı.

Trump, Şu anda aldıklarını önlemlerin daha iyi bir gelecek için hazırlık olduğunu vurgulayarak, "Salgına karşı alınan önlemlere, önümüzdeki 30 gün içinde uyulması bir ölüm kalım meselesi." değerlendirmesinde bulundu.

Çok zor iki hafta geçireceğiz

Trump, ABD'nin ulusal düzeyde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.Trump, "Her Amerikalının zor günlere hazır olmasını istiyorum. Çok zor iki hafta geçireceğiz" diye konuştu.

Korkutan tablo

Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele koordinatörü Doktor Debbie Birx ise iyimser tahminlerinin 100 ila 240 bin can kaybı aralığında olduğunu söyledi.Doktor Debbie Birx, tahminlerinin, bazı kişilerin virüsün yayılmasını önlemek için gereken her şeyi yapmayacakları tespitine dayandığını söyledi.Birx, "Biz gerçekten daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Her gün bunu umuyoruz" dedi.Doktor Deborah Birx kötü senaryoda ise 1,5 ila 2,2 milyon ölü olabileceğini söyledi.

ABD'lilere maske takmaları tavsiye edilebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsle mücadele biriminin önde gelen isimlerinden Doktor Anthony Fauci de can kaybı sayısını önemli oranda azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Doktor Anthony Fauci, ABD'de halka dışarı maskeyle çıkmalarını tavsiye etmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Ülkede bugüne kadar halka bu yönde bir tavsiyede bulunulmuş değil.

ABD Salı günü koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçmişti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 186 bini aştı, can kaybı sayısı da 4 bine yaklaştı.