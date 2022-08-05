Dünya Beyaz Sarayın yanındaki parka yıldırım düştü 4 kişi yaralandı
AMERİKA

Beyaz Saray'ın yanındaki parka yıldırım düştü: 4 kişi yaralandı

Amerika'nın başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın önündeki parka yıldırım düştü. Yetkililer yaralanan dört kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Beyaz Sarayın yanındaki parka yıldırım düştü: 4 kişi yaralandı
Bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

abcNews'in haberine göre Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Park'a yıldırım düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer parkta bulunan 2'si erkek, 2'si kadın 4 kişinin olayda ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladılar. Düzenlenen basın toplantısında, görevli polis memurları ve gizli servis üyelerinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.

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