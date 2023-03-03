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Dünya

Beyin yiyen amip nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti: Musluk suyu içmek tehlikeli mi?

ABD'nin Florida Eyaleti'nde bir kişi, beyin yiyen amiple enfekte olduktan sonra hayatını kaybetti. Florida'nın güneybatısındaki Charlotte County'deki sağlık uzmanları, kurbanın muhtemelen burun sinüslerini musluk suyuyla yıkadıktan sonra enfekte olduğunu açıkladı.

08:31 . 3/03/2023 Cuma
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Perşembe günü, devlet sağlık kurumu sözcüsü hastanın öldüğünü doğruladı.


Sözcü Jae Williams, birden fazla devlet kurumundaki yetkililerin "bu enfeksiyonun nasıl meydana geldiğini araştırmaya devam ettiğini" söyledi.


Yetkili, sağlık çalışanlarının "olası bağlantıları belirlemek ve gerekli düzeltici önlemleri almak için yerel kamu hizmetleriyle birlikte çalıştığını" da açıkladı.


Halk arasında beyin yiyen amipler olarak bilinen naegleria fowleri, beyni burundan enfekte ediyor.


Yetkililer, musluk suyu içmenin tehlikeli olmadığını söylüyor.


Amip tipik olarak yüzme havuzları, göller ve göletler gibi ılık tatlı suda yaşıyor.

#ABD
#Florida
#Amip
2 saat önce
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Beyin yiyen amip nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti: Musluk suyu içmek tehlikeli mi?
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