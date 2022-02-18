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Beyrut'ta sıcak saatler: İsrail savaş uçakları alçak uçuş gerçekleştirdi

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Lübnan dağı üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Beyrutta sıcak saatler: İsrail savaş uçakları alçak uçuş gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'e ait iki savaş uçağı deniz tarafından Lübnan hava sahasına girdi ve dakikalarca Beyrut semalarında alçak uçuş yaptı.

Lübnan makamlarından veya Hizbullah'tan İsrail uçaklarının uçuşları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah'a ait El-Menar televizyon kanalından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, İslami direniş (Hizbullah), işgal altındaki Filistin topraklarına bir İHA gönderdi." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın İsrail'in kuzeyinde 70 kilometrelik bir mesafede 40 dakika keşif uçuşu yaptığı belirtilmişti.

İsrail'in çok kez söz konusu İHA'yı hedef almaya çalıştığı ancak başarısız olduğu kaydedilen açıklamada, İHA'nın görevini başarıyla tamamlayarak tekrar geri döndüğü ifade edilmişti.

İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Golan Tepeleri yakınında yer alan Celile bölgesinde, Lübnan tarafından geldiği ifade edilen küçük bir İHA nedeniyle uyarı sirenleri çaldığı ve Demir Kubbe hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterlerin bölgeye intikal ettiği aktarılmıştı.

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