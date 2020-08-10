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Dünya Beyruttaki büyük patlamanın ardından Adalet Bakanı da istifa etti Lübnanda istifa eden bakan sayısı 3 oldu
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Beyrut'taki büyük patlamanın ardından Adalet Bakanı da istifa etti

Beyrut'taki büyük patlamanın ardından Adalet Bakanı da istifa etti: Lübnan'da istifa eden bakan sayısı 3 oldu

Lübnan'da Adalet Bakanı Mari Kloud Necm, Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde istifasını açıkladı. Yaşanan felakete tepki olarak istifa eden bakan sayısı 3 oldu.

Haber Merkezi AA
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan'da Adalet Bakanı Necm da Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sundu.

  • Beyrut Limanı'ndaki patlama ve başkentte düzenlenen protestolar üzerine bu kararı aldığını söyleyen Necm, dün istifalarını duyuran Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Damianos Kattar'dan sonra Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunan üçüncü bakan oldu.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti
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Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti.

Bu arada bugün Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısının, son dakikada değişikliğe gidilerek Hükümet Sarayı’nda yapılacağı öğrenildi.

Lübnan'da patlamanın ardından ikinci istifa
DÜNYA
Lübnan'da patlamanın ardından ikinci istifa

Beyrut Limanı'ndaki patlama

  • Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi
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Profesyonel drone pilotu Michel Khoury savaş alanına dönen Beyrut'u görüntüledi
Profesyonel drone pilotu Michel Khoury, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası şehri havadan görüntüledi. Etkileyici görüntüler sunan Khoury, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
  • Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

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