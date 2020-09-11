Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Lübnan Cumhurbaşkanından Beyruttaki yangınla ilgili açıklama Artık bu tür yanlışları kabul edemeyiz
ORTADOĞU

Beyrut'taki yangın: Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan açıklama

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Beyrut'taki yangınla ilgili açıklama: Artık bu tür yanlışları kabul edemeyiz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bugün Beyrut Limanı'nda çıkan büyük yangının sabotaj olabileceğini belirterek sonuç ne olursa olsun yangının nedeninin en kısa sürede ortaya çıkarılacağı ve sebep olanlardan hesap sorulacağını söyledi. Bu tür olayların tekrarlanmaması için bugün yaşananlardan büyük bir ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Avn, "Ne olursa olsun artık bu tür yangınlarla sonuçlanan yanlışları kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesinden 5 hafta sonra enkaza dönüşen limandaki hangarlarda bugün yeni bir yangın çıkmıştı.
Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesinden 5 hafta sonra enkaza dönüşen limandaki hangarlarda bugün yeni bir yangın çıkmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçen ay korkunç bir patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda bugün çıkan yangınınardından Lübnan Yüksek Savunma Konseyini Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda topladı.

"Hesap sorulması gerekir"

  • Toplantı açılışında konuşan Avn, "Yangın bir sabotaj sonucu, bir teknik hata sonucu veya bir ihmal sonucu çıkmış olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun yangın nedeninin en kısa sürede ortaya çıkarılması ve sebep olanlardan hesap sorulması gerekir" dedi.

"Artık yanlışları kabul edemeyiz"

Bu tür olayların tekrarlanmaması için bugün yaşananlardan büyük bir ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Avn, "Ne olursa olsun artık bu tür yangınlarla sonuçlanan yanlışları kabul edemeyiz." diye konuştu.

  • Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, Beyrut Limanı'ndaki çalışma takviminin yeniden düzenlenmesi ve kamu güvenliğini korumaya almak için Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar başkanlığında bir komite kurulmasını istedi.

"Hızlı bir soruşturma başlatılmalı"

Başbakan Hassan Diyab da toplantıdaki konuşmasında, vatandaşın yangınla ilgili soru işaretlerine net yanıtlar ortaya koyacak hızlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

"Devlet ve topluma ihanettir"

Diyab, "Bugün Beyrut Limanı'ndaki olayın sebebi ne olursa olsun yaşananlar tüm Lübnanlılara yeni bir darbe niteliğinde olmasının yanı sıra devlet ve topluma karşı bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

  • Yüksek Savunma Konseyi toplantısında, Beyrut Limanı yetkilileri ve ilgili makamlardan limandaki mevcut depoların içindekilerin tespit edilmesi ve yangın riski taşıyan maddelerin çıkarılması talebinde bulunuldu.

Beyrut Limanı'ndaki yangın

Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesinden 5 hafta sonra enkaza dönüşen limandaki hangarlarda bugün yeni bir yangın çıkmıştı.

  • Yağ ve araç lastiklerinin bulunduğu hangarlarda çıkan yangın havadan ve karadan saatlerce süren zorlu müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı.

Beyrut Limanı'nda bir yangın daha çıktı
OYNAT 00:36
Beyrut Limanı'nda bir yangın daha çıktı
Bir ay önce büyük bir patlamayla felaketi yaşayan Beyrut'ta bugün yine bir yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

"Metal kesme işlemi sırasında çıktı"

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Mişel Neccar, yerel bir televizyondaki konuşmasında, yangının hangarda metal kesme işlemi sırasında çıktığına işaret etmişti.

Adalet Bakanı Mari Kloud Necm ise yangınla ilgili acil ve kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı vermişti.

Abone Ol Google News
Müthiş gaz vepetrol potansiyeli var

Müthiş gaz ve
petrol potansiyeli var

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.
Aydında feci olay

Aydın'da feci olay

​Su kuyusu kazarken göçük altında kaldılar, iki kişi hayatını kaybetti.
Uykuda yakalandılar!

Uykuda yakalandılar!

​Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu.
Avrupa gazı<br>bizden alacak

Avrupa gazı
bizden alacak

​Yeni gemi Kanuni, yılbaşında Karadeniz'e iniyor.
Sömürgeci ahlaksız!

Sömürgeci ahlaksız!

​Fransa, Türkiye'ye düşmanlığını giderek artırıyor.
Metrobüs<br>kabusa dönüyor

Metrobüs
kabusa dönüyor

Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk endişe verici.

Hem para cezası<br>hem de hapis

Hem para cezası
hem de hapis

​Karantina kaçaklarına artık taviz yok.
O yorumlar<br>maksatlı ve yalan

O yorumlar
maksatlı ve yalan

​'Bu kişilerin hepsi 8-12 yıllık kaymakamlar...'
İsrail Muhammed’in cenazesini vermiyor

İsrail Muhammed’in cenazesini vermiyor

Bu yıl şehit edilen ondokuzuncu kişi.
Kur’an yakmak için polisten izin istediler

Kur’an yakmak için polisten izin istediler

​Danimarkalı ırkçılardan çirkin provokasyon.
Yunanistan<br>yine şaşırtmadı

Yunanistan
yine şaşırtmadı

​NATO'da Türk heyetiyle yapılan teknik toplantıyı inkar etti.
MİT'ten yurt dışı operasyonu

MİT'ten yurt dışı operasyonu

​PKK'lı İsa Özer Türkiye'ye getirildi.
Sorumlulardan <br>biri tutuklandı

Sorumlulardan
biri tutuklandı

​Reyhanlı'da yapılan saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.
Virüse davetiye

Virüse davetiye

​Arnavutköy'de pes dedirten görüntü.

"​Yakın tarihteki tek zaferiniz Afrika'daki mızraklı kabilelere karşı."

​Muharrem İnce'den CHP'yi telaşlandıran açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.