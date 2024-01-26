50 eyaletten oluşan ABD'de, Cumhuriyetçi valiler tarafından yönetilen 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiriye imza attı.
'Sınırdaki tel örgü kaldırılsın' kararı ortalığı karıştırdı
ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Texas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün, merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.
Texas Valisi Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceği restini çekmişti.
Geride kalan gün Abbott, Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini duyurdu.
Eyaletlerden Biden'e başkaldırı
25 eyalet de Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.
Texas'a maddi olarak arka çıkacaklar
Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin birçoğu Texas'a bireysel destek beyanları yayınladı. Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.
Adalet Bakanlığı'ndan Texas'a dava tehdidi
ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz ay eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Texas'ı dava etmekle tehdit etmişti.
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ABD bölünüyor mu?
CNN Türk - Hürriyet Washington Temsilcisi Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre; 10 eyalet, Texas’a Ulusal Muhafızlarını ve diğer kolluk kuvvetlerini gönderdi.