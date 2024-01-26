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Biden ABD'yi böldü: 25 eyaletten hükümete karşı ortak bildiri

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşanan 'sınır anlaşmazlığı' tartışmasına müdahil oldu. Eyaletlerin Cumhuriyetçi valileri, hükümete karşı Texas'ı destekledi ve Biden'ı yasa dışı göçe karşı ülkeyi savunmasız bırakmakla suçladı. ABD eski Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil olarak, tüm eyaletlerden Texas'a 'asker göndermesini' istedi. Bölgede, federal güçler ile eyalet güçleri arasında bir çatışma çıkması da mümkün. Yetkililer, "Yapabileceğimiz tek şey mümkün olduğunca hazırlıklı olmak." açıklamasını yaptı. Yaşananlar sonrasında, "ABD bölünüyor mu, iç savaş mı çıkacak?" söylentileri ayyuka çıktı. İşte ABD'de yaşanan krizin tüm detayları...

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:37 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 22:06 - 26/01/2024 Cuma
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ABD Başkanı Biden ile Texas eyaleti arasındaki tartışma ülke geneline yayıldı.
ABD Başkanı Biden ile Texas eyaleti arasındaki tartışma ülke geneline yayıldı.

50 eyaletten oluşan ABD'de, Cumhuriyetçi valiler tarafından yönetilen 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiriye imza attı.

'Sınırdaki tel örgü kaldırılsın' kararı ortalığı karıştırdı

ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Texas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün, merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.

Texas Valisi Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceği restini çekmişti.

Geride kalan gün Abbott, Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini duyurdu.

Eyaletlerden Biden'e başkaldırı

25 eyalet de Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.

ABD merkezli New York Post'ta yer alan habere göre; Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride,
"Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz"
ifadeleri yer aldı.
Texas'a destek veren eyaletler (Görüntü: ABD merkezli Fox News)

Texas'a maddi olarak arka çıkacaklar

Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin birçoğu Texas'a bireysel destek beyanları yayınladı. Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.

Adalet Bakanlığı'ndan Texas'a dava tehdidi

ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz ay eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Texas'ı dava etmekle tehdit etmişti.

Trump olaya müdahil oldu: Texas'a asker gönderin çağrısı

Seçimlerde Biden'ın rakibi olan ABD eski Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil olarak,
"Tüm Amerikalılar, halkın güvenliğini, bekasını ve egemenliğini korumaya yönelik sağduyulu tedbirlerini desteklemelidir."
dedi. Trump açıklamasında,
"Tüm eyaletleri, yasadışı kişilerin sınırdan girişini önlemek ve sınırdan geri göndermek için Ulusal Muhafızlarını Texas'a yerleştirmeye ve teşvik ediyoruz."
ifadelerini kullandı.

ABD bölünüyor mu?

CNN Türk - Hürriyet Washington Temsilcisi Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre; 10 eyalet, Texas’a Ulusal Muhafızlarını ve diğer kolluk kuvvetlerini gönderdi.

Sınırda federal güçlerle eyalet güçleri arasında çatışma ihtimali var. Yetkililer, söz konusu ihtimale karşı kendilerine yöneltilen soruya,
"Yapabileceğimiz tek şey mümkün olduğunca hazırlıklı olmak. Mümkün olduğu kadar çok insanı sınıra konuşlandırmak, daha fazla sınır bariyeri dikmek ve yasa dışı girişi engellemek için mümkün olduğunca çok şey yapmak.
" yanıtını verdi.

İç savaş mı çıkacak?

Paksoy, iç savaş söylentileri ve olası risklere ilişkin
"Eğer federal güçlerle eyalet güçleri karşı karşıya getirilirse hiç görmediğimiz bir gerginlik olur. İç savaş tarzı senaryolar çok uzak ama bir 'federaller ile eyaletler' gerginliğinin bu kadar tırmanması da tehlikeli siyasi açıdan"
değerlendirmesini yaptı.


#Joe Biden
#ABD
#Donald Trump
#Texas Eyaleti
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