"Yapabileceğimiz tek şey mümkün olduğunca hazırlıklı olmak. Mümkün olduğu kadar çok insanı sınıra konuşlandırmak, daha fazla sınır bariyeri dikmek ve yasa dışı girişi engellemek için mümkün olduğunca çok şey yapmak.