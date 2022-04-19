Biden Paskalya tavşanı görünce Afganistan yorumunu yarıda bıraktı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen Paskalya Bayramı etkinliğine katıldı.

Geleneksel kutlamada çocuklarla yumurta oyunu oynayan Biden, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.





Afganistan sorularını yanıtlarken tavşan geldi

Gazeteciler, Afganistan ve Pakistan'daki gelişmeler hakkında sorular yöneltti. Biden'ın Afganistan'a yönelik değerlendirme yaptığı esnada Paskalya tavşanı alana geldi.

Açıklamalarını yarım bıraktı

Biden, kendisine el sallayan Paskalya tavşanını görünce korkmuş bir yüz ifadesi ile tepki verdi. Açıklamalarını yarım bırakan Biden, tavşanın gelmesiyle alandan uzaklaştı.

DÜNYA Biden’a alternatif arayışı başladı