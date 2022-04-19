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Dünya Biden Paskalya tavşanı görünce Afganistan yorumunu yarıda bıraktı
AMERİKA

Biden Paskalya tavşanı görünce Afganistan yorumunu yarıda bıraktı

Gazetecilerin Afganistan ile ilgili sorularına yanıt verdiği sırada yanına gelen Paskalya tavşanını gören Biden, bir anda konuşmasını yarım bırakarak alandan uzaklaştı.

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Haber Merkezi Diğer
Biden Paskalya tavşanı görünce Afganistan yorumunu yarıda bıraktı
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen Paskalya Bayramı etkinliğine katıldı.

  • Geleneksel kutlamada çocuklarla yumurta oyunu oynayan Biden, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.


Afganistan sorularını yanıtlarken tavşan geldi

Gazeteciler, Afganistan ve Pakistan'daki gelişmeler hakkında sorular yöneltti. Biden'ın Afganistan'a yönelik değerlendirme yaptığı esnada Paskalya tavşanı alana geldi.

Açıklamalarını yarım bıraktı

Biden, kendisine el sallayan Paskalya tavşanını görünce korkmuş bir yüz ifadesi ile tepki verdi. Açıklamalarını yarım bırakan Biden, tavşanın gelmesiyle alandan uzaklaştı.

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