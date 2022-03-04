Dünya Biden Rus saldırıları sadece Ukraynaya değil,Avrupanın güvenliğine de karşıdır
AMERİKA

Biden: Rus saldırıları sadece Ukrayna'ya değil,Avrupa'nın güvenliğine de karşıdır

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Biden: Rus saldırıları sadece Ukraynaya değil,Avrupanın güvenliğine de karşıdır
Biden: Rus saldırıları sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın güvenliğine de karşıdır.

Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ile ilişkilerinin Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya ortak tepki oluşturulması bağlamında daha da önemli hale getirdiğini belirten Biden, "Bu saldırı, sadece Ukrayna'ya değil Avrupa'nın güvenliğine, küresel barış ve istikrara karşıdır. Bu konuda Niinisto ile hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Biden, Finlandiya'nın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunun altını çizerek, Ukrayna'ya savunma ve insani yardım sözlerini de tutacaklarını kaydetti.

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