Dünya Biden savaş suçlusu Neden korkunç savaşı sona erdirmeye teşvik etmiyor?
AMERİKA

Biden savaş suçlusu: Neden korkunç savaşı sona erdirmeye teşvik etmiyor?

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Rusya-Ukrayna savaşını körükleyen Biden’ı “savaş suçlusu” ilan etti. Waters, “ABD neden Zelenski’yi müzakere etmeye, kaç ölüme yol açtığını bilmediğimiz bu savaşı sona erdirmeye teşvik etmiyor?” diye sordu. Şarkıcı, Çin-Tayvan geriliminde de ABD rolü olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Biden savaş suçlusu: Neden korkunç savaşı sona erdirmeye teşvik etmiyor?
Roger Waters

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd’un solisti ve aktivist Roger Waters ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki rolü için ‘savaş suçlusu’ ifadesini kullandı. Şarkıcı, Biden’ın “Ukrayna’daki yangını körüklediğini” söyledi. İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, ABD Başkanı Joe Biden için “savaş suçlusu” ifadesini kullandı. Şu sıralar Amerika’da turnede olan 78 yaşındaki şarkıcı, sahne performansı esnasında ekrana ‘savaş suçluları’ olarak nitelendirdiği isimlerin görüntülerini yansıttı. Donald Trump’ın yanı sıra Biden da bu isimler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili CNN’e konuşan Rogers neden Biden için bu tanımı kullandığını açıkladı. CNN spikeri Michael Smerconish’e konuşan şarkıcı, Biden için “Ukrayna’daki yangını körüklüyor. Bu çok büyük bir suç. ABD neden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi müzakere etmeye, kaç ölüme yol açtığını bilmediğimiz bu korkunç savaşı sona erdirmeye teşvik etmiyor? Kaç Rusun öldüğünü bilmiyoruz” dedi. Spiker’in kurtarıcıların bu savaştaki rolü üzerine sorduğu soruya “Kurtarıcı olarak rolümüz yok. Neden bahsediyorsun?” yanıtını verdi. Şarkıcı aynı zamanda Amerika’nın Çin ve Tayvan arasındaki gerginlikte de rolü olduğunu belirtti. Rogers, ABD’nin dış ilişkilere dahil olduğunu ve ‘kurtarıcı propagandası’ yaptığını ifade etti.

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