Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi: Biden ilk akşam yemeğini verecek

Washington saatiyle sabah saatlerinde Beyaz Saray'a varan Macron ve eşi Brigitte Macron'u, Biden ve eşi Jill Biden resmi tören ile karşıladı.

Macron'un gelişiyle 21 pare top atışı yapılırken, her iki ülkenin milli marşları okundu.

Biden, törende yaptığı konuşmada, Fransa ve ABD arasındaki uzun süreli dostluğa vurgu yaparak, Macron ve eşini Beyaz Saray'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Ülkelerimiz arasındaki ittifak, ortak savunmamız için temeldir"

ABD tarihindeki önemli Fransızları anan ve Normandiya Çıkarması'na atıfta bulunan Biden, "Tarihimiz, Atlantik'i geçen kadın ve erkeklerin kalplerindeki özgürlük ateşi ile şekillendi. Bu ateş, şu anda her zamankinden daha çok yanıyor. Ülkelerimiz arasındaki ittifak, ortak savunmamız için temeldir." ifadesini kullandı.

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Biden, Fransa ve ABD'nin NATO, Avrupa Birliği ve G7 içinde müttefik olduğunu vurgulayarak, "Fransa ve ABD, Vladimir Putin'in bir yerleri zorla ele geçirme hırsıyla karşı karşıya. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik zalim savaşı bir kez daha Avrupa kıtasındaki huzuru bozdu." dedi.

Bir ülkenin ihtiyaç duyabileceği en iyi dostun Fransa olduğunu belirten Biden, bu dostluğu korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Bir kez daha silah arkadaşı olmalıyız"

Macron da ABD'nin bağımsızlık savaşına Fransızların verdiği desteğe dikkati çekerek, bugün burada olmaktan dolayı son derece gururlu olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine dikkati çeken Macron, "Ülkelerimizin ve toplumların karşı karşıya olduğu birçok kriz karşısında, bir kez daha silah arkadaşı olmalıyız." mesajını verdi.

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Macron, iki ülkenin de halklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için birlikte hareket etmesi gerektiği vurgusunda bulundu.

İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısı

Biden ve Macron törenin ardından ikili görüşme yapmak üzere Oval Ofis'e geçti.

İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Macron ve Biden

“Çok sayıda krizin karşısında bir kez daha silah arkadaşı olmamız gerekiyor”

Törende yaptığı konuşmada Macron ise, ABD ile Fransa’nın yeniden “silah arkadaşı” olması gerektiğini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığının ardından savaş Avrupa topraklarına geri dönerken, uluslarımızın ve tüm toplumların karşı karşıya olduğu çok sayıda krizin karşısında bir kez daha silah arkadaşı olmamız gerekiyor” dedi.

“Emmanuel sadece Fransa’nın lideri değil, Avrupa’nın liderlerinden biri”

Törenin ardından Beyaz Saray’a geçen liderler görüşme öncesi Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Biden, “Gerçek bir dönüm noktasıyız. Her şey hızla değişiyor, gerçekten çok hızlı. İletişim içinde kalmamız gerçekten önemli. Bu, her konuda hemfikir olduğumuz anlamına gelmez, ancak hemen hemen her konuda hemfikir olduğumuz anlamına gelir. Atlantik boyunca ve ülkelerimizin her birinde bir bütün olarak Avrupa’da güvenliği ve refahı güçlendirmek için birlikte çalışıyoruz. Emmanuel sadece Fransa’nın lideri değil, Avrupa’nın liderlerinden biri” dedi.

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Biden’ın ardından söz alan Macron ise, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, “Bu savaşın en başından beri Ukrayna’nın direnmesine yardımcı olmak için birlikte çok çalıştık ve bunu güçlendireceğiz. Barışı inşa etmek istiyoruz. Sürdürülebilir barış, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi ile olabilir” dedi.

Liderlerin, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin, Hint-Pasifik bölgesi ve iklim değişikliği gibi konuları ele almasının ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Biden çifti ayrıca, Macron çifti için Beyaz Saray’da "ilk resmi akşam yemeği"ni verecek.