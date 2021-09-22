Biden ve Macron 'denizaltı krizini' görüştü: Büyükelçi ABD'ye dönüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin 15 Eylül’de Avustralya, İngiltere ve ABD’nin imzaladığı nükleer denizaltı anlaşmasıyla ilgili görüştüğünü bildirdi. Açıklamada, ‘’Fransa'nın ve Avrupalı ortaklarımızın stratejik çıkarlarını ilgilendiren konularda müttefikler arasında açık istişareler yapılsaydı, duruma 'yarar sağlayacağı' konusunda liderler mutabık kaldı’’ denildi.

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Açıklamaya göre Biden ve Macron, güvenin sağlanması için koşulları yaratmayı ve ortak hedeflere yönelik somut önlemler önermeyi amaçlayan bir derinlemesine istişare süreci başlatmaya karar verdi. Liderler, ortak anlayışlara ulaşmak ve bu süreçte ivmeyi sürdürmek için Ekim ayı sonunda Avrupa'da buluşmaya karar verdi.

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Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa Büyükelçisi'nin gelecek hafta Washington'a dönmesine karar verdiği de belirtildi.

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Elysee'den yapılan açıklamada da benzer ifadeler yer aldı; iki liderin, Fransa ve Avrupalı ortakların stratejik çıkarlarına ilişkin konularda müttefikler arasında açık istişarelerin, bu durumu ''önleyebileceği'' konusunda anlaştıkları belirtildi. Fransa'nın Washington büyükelçisi Philippe Etienne'in önümüzdeki hafta görevinin başına döneceği duyuruldu.

Açıklama, "ABD özellikle son zamanlarda AB'nin Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliği stratejisi çerçevesinde, Fransa ve AB'nin bölgedeki angajmanının, stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha teyit etti. ABD ayrıca, Avrupa savunmasının daha güçlü ve verimli olması, transatlantik ve küresel güvenliğe olumlu katkıda bulunması ve NATO'nun rolünü tamamlaması gerektiğinin de farkındadır" denildi.

Biden ayrıca, teröre karşı ortak mücadelenin bir parçası olarak, "Sahra bölgesindeki Avrupa devletleri tarafından yönetilen terörle mücadele operasyonlarına desteğini güçlendirme" sözü de verdi.