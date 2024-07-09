Biden’a adaylıktan çekil baskısı: Demokratlar Kamala'yı istiyor

Son olarak Demokrat ABD Temsilcisi Adam Schiff, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a karşı "ezici bir çoğunlukla" kazanabileceğini söyledi. Schiff, NBC News'e verdiği demeçte, "Bence o (Harris) ezici bir çoğunlukla kazanabilir, ancak başka kimin olması gerektiği konusunda bir karara varmadan önce, Başkan'ın adaylıktan çekilip çekilmeme konusunda bir karar vermesi gerekiyor" diye konuştu. Schiff, "Ya o (Biden) ezici bir çoğunlukla kazanmalı ya da meşaleyi kazanabilecek birine devretmeli" diye ekledi. Öte yandan Floridalı Demokrat Ulusal Komite üyesi de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini belirtti.