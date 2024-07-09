Biden’a adaylıktan çekil baskısı: Demokratlar Kamala'yı istiyor

Son olarak Demokrat ABD Temsilcisi Adam Schiff, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a karşı "ezici bir çoğunlukla" kazanabileceğini söyledi. Schiff, NBC News'e verdiği demeçte, "Bence o (Harris) ezici bir çoğunlukla kazanabilir, ancak başka kimin olması gerektiği konusunda bir karara varmadan önce, Başkan'ın adaylıktan çekilip çekilmeme konusunda bir karar vermesi gerekiyor" diye konuştu. Schiff, "Ya o (Biden) ezici bir çoğunlukla kazanmalı ya da meşaleyi kazanabilecek birine devretmeli" diye ekledi. Öte yandan Floridalı Demokrat Ulusal Komite üyesi de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini belirtti.
KARMAŞADAN ÇIKMANIN TEK YOLU
Önceki gün Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Demokrat Parti içinde Harris’in aday olması için ciddi bir talep olduğu yazıldı. “Harris'in zamanı geldi mi?” başlıklı haberde, Biden'ın bağışçılarının kendisine halef atama yönünde görüş bildirdiğine değinildi. Gazete, Demokrat yetkiler tarafından simsiz olarak kaleme alınan ve 59 yaşındaki Harris'in adaylığını savunan bir belgeyi de sızdırdı. “Harris bu karmaşadan çıkmanın tek gerçekçi yolu" ifadelerinin kullanıldığı belgede, Biden’ın adaylıktan çekilmesi gerektiği savunuldu. Gazetenin yayınladığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 80'i Biden'ın ikinci dönem için çok yaşlı olduğuna inanıyor. Ankete katılanların yüzde 35'i Harris'e olumlu bakarken, yüzde 58'i olumsuz bakıyor ve bu da Harris'in onaylanma oranını Başkan'ınkiyle aşağı yukarı aynı seviyeye getiriyor.