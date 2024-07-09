|
Dünya

Biden’a adaylıktan çekil baskısı: Demokratlar Kamala'yı istiyor

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'la girdiği kötü münazaranın sonuçlarıyla boğuşmaya devam ederken, çok sayıda Demokrat Parti üyesi, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Biden’ın yerine seçime girmesi yönünde baskı yapıyor.

04:00 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 01:51 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Kamala Harris
Kamala Harris

Son olarak Demokrat ABD Temsilcisi Adam Schiff, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a karşı "ezici bir çoğunlukla" kazanabileceğini söyledi. Schiff, NBC News'e verdiği demeçte, "Bence o (Harris) ezici bir çoğunlukla kazanabilir, ancak başka kimin olması gerektiği konusunda bir karara varmadan önce, Başkan'ın adaylıktan çekilip çekilmeme konusunda bir karar vermesi gerekiyor" diye konuştu. Schiff, "Ya o (Biden) ezici bir çoğunlukla kazanmalı ya da meşaleyi kazanabilecek birine devretmeli" diye ekledi. Öte yandan Floridalı Demokrat Ulusal Komite üyesi de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini belirtti.

KARMAŞADAN ÇIKMANIN TEK YOLU

Önceki gün Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Demokrat Parti içinde Harris’in aday olması için ciddi bir talep olduğu yazıldı. “Harris'in zamanı geldi mi?” başlıklı haberde, Biden'ın bağışçılarının kendisine halef atama yönünde görüş bildirdiğine değinildi. Gazete, Demokrat yetkiler tarafından simsiz olarak kaleme alınan ve 59 yaşındaki Harris'in adaylığını savunan bir belgeyi de sızdırdı. “Harris bu karmaşadan çıkmanın tek gerçekçi yolu" ifadelerinin kullanıldığı belgede, Biden’ın adaylıktan çekilmesi gerektiği savunuldu. Gazetenin yayınladığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 80'i Biden'ın ikinci dönem için çok yaşlı olduğuna inanıyor. Ankete katılanların yüzde 35'i Harris'e olumlu bakarken, yüzde 58'i olumsuz bakıyor ve bu da Harris'in onaylanma oranını Başkan'ınkiyle aşağı yukarı aynı seviyeye getiriyor.



#ABD
#Politika
#Biden
31 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En düşük emekli maaşına zam kararı! Kök maaş üzerinden iyileştirme yapılacak! 1.8 milyon emekli düzenlemeden etkilenecek