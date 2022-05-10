Dünya Bidendan Batıyı telaşlandıran itiraf Bir yol bulamamaktan endişeliyiz
AVRUPA

Biden'dan Batıyı telaşlandıran itiraf: Bir yol bulamamaktan endişeliyiz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 76'ncı gününe girerken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna Savaşı'ndan çıkartmanın bir yolu olmadığından endişe ettiğini ve bu konuda ne yapacağını bulmaya çalıştığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
​Bidendan Batıyı telaşlandıran itiraf: Bir yol bulamamaktan endişeliyiz
ABD başkanı Joe Biden

Washington'da bir bağış toplantısında seçmenlerine hitap eden Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgalinin NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni parçalayabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Konuşmasında Putin'in attığı her adımı planladığına değinen Biden, Rus lideri Ukrayna'dan çıkartmanın bir yolu olmadığından endişe ettiğini ve bu konuda ne yapacağını bulmaya çalıştığını ifade etti.

"Mücadelenin maliyeti ucuz değil ancak boyun eğmek daha maliyetli"

ABD Başkanı Biden ayrıca, Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı imzaladı.

Biden Ukrayna'ya 150 milyon dolar değerinde son askeri yardım paketini de duyurmasının ardından Rusya'nın geçtiğimiz şubat ayında saldırılarını başlatmasından bu yana ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardım 3,8 milyar dolara ulaştı.

Biden yeni yasa hakkında yaptığı açıklamada, "Mücadelenin maliyeti ucuz değil, ancak saldırganlığa boyun eğmek daha da maliyetli" ifadelerini kullandı.

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"Batı Rusya'yı işgale hazırlanıyordu"

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da düzenlenen Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü törenindeki konuşmasında Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus askerleri ve gönüllülerin "anavatan ve geleceği için savaştığını" söyledi.

  • Putin, "Ukrayna operasyonunu Batı'nın Rusya'yı işgale hazırlanması nedeniyle gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını" öne sürdü.

Savaş öncesi Avrupa'yla uzlaşma çabalarının hiçbir fayda vermediğini belirten Putin, "Batı ülkeleri bizi dinlemek istemediler" dedi.

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