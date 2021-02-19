Biden'dan dış politikada değişim sinyali: ABD geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya’nın Münih kentinde her yıl Şubat ayında düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı’na katıldı.
Bu yıl sanal ortamda gerçekleşti
Koronavirüs salgını nedeniyle toplantı bu yıl sanal olarak gerçekleştirildi.
Dış politikada değişim sinyali: ABD geri döndü
Katıldığı ilk uluslararası toplantının ardından açıklamalara bulunan ABD Başkanı Biden, dış politikada değişimin sinyallerini vererek, “Amerika geri döndü” dedi.
Trump da benzer ifadeler kullanmıştı
ABD Başkanı Biden, daha önce de Donald Trump yönetiminin dış politikasını benimsemediklerini ve değişik bir dış politika izleyeceklerini ifade ederek benzer cümleleri kullanmıştı.