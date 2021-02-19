Dünya Bidendan dış politikada değişim sinyali ABD geri döndü
AMERİKA

Biden'dan dış politikada değişim sinyali: ABD geri döndü

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı'nda ülkesinin dış politikasının değişeceğinin sinyalini verdi. Biden, "Amerika geri döndü" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Joe Biden.
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya’nın Münih kentinde her yıl Şubat ayında düzenlenen Dünya Güvenlik Konferansı’na katıldı.

Bu yıl sanal ortamda gerçekleşti

Koronavirüs salgını nedeniyle toplantı bu yıl sanal olarak gerçekleştirildi.

Dış politikada değişim sinyali: ABD geri döndü

Katıldığı ilk uluslararası toplantının ardından açıklamalara bulunan ABD Başkanı Biden, dış politikada değişimin sinyallerini vererek, “Amerika geri döndü” dedi.

Trump da benzer ifadeler kullanmıştı

ABD Başkanı Biden, daha önce de Donald Trump yönetiminin dış politikasını benimsemediklerini ve değişik bir dış politika izleyeceklerini ifade ederek benzer cümleleri kullanmıştı.

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