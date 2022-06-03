Biden'dan Musk'a imalı 'ekonomi' yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.
"AY YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR ELON"
Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında
"Kötü hislerim var." ifadelerini kullandığı ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı. MUSK'TAN YANIT: TEŞEKKÜRLER BAŞKAN
Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.
FOTOĞRAF 7
CNN'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden elektrikli araçları çok seviyor. Hatta Biden, ABD’de 2030 a kadar satılan araçların yarısının elektrikli olmasını istiyor.<br><br>ABD Başkanı, aynı zamanda elektrikli otomobil alıcıları için vergi indirimi, şarj istasyonlarının artırılması ve devlet desteği de dahil olmak üzere birçok teşvikte bulundu.
TESLA'YA İLGİ GÖSTERMEDİ<br>Ancak Biden, dünyanın en büyük elektirikli otomobil üreticisi ve bir Amerikan şirketi olan Tesla’ya ise fazla ilgi göstermedi.
Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise bu durum karşısında Biden'a karşı hareket etmekten çekinmiyor.<br><br>Biden'ın elektrikli araçların faydalarından bu kadar çok bahsederken, Tesla hakkında neden çoğunlukla sessiz kaldığına dair ise kafalarda birçok soru var.
Bu durumun nedeni ise muhtelemen Birleşik Otomobil İşçileri sendikası.<br><br>Birleşik Otomobil İşçileri sendikasını oluşturan işçilerin durumunun, endüstriyel anlamda elektrikli araçlara geçişte ne olacağı konusunda endişeler söz konusu.
DAHA AZ İŞÇİLİK GEREKTİRİYOR<br>Çünkü elektrikli araçlar daha az hareketli parçaya sahip ve montajı daha az işçilik gerektiriyor.
\"YÜZDE 30 DAHA AZ EMEK GEREKTİRİYOR\"<br>Otomotiv sektörü liderlerinden 'Ford' ise elektrikli araç yapmanın geleneksel bir araba yapmaktan yaklaşık yüzde 30 daha az emek gerektirdiğini tahmin ediyor.
Elon Musk ve Joe Biden birbirlerine neden katlanamıyor? Elektrikli otomobil ayrıntısı
Milyarder iş insanı Elon Musk ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir süredir devam eden bir anlaşmazlık var. İkili her fırsatta birbirlerinden ne kadar haz etmediklerini gösteren paylaşımlarla gündeme geliyor. Peki, dünyanın en güçlü insanları arasında yer alan bu iki kişi birbirleriyle neden anlaşamıyor ? Elektrikli araçlar bu husumetin neresinde yer alıyor?
FOTOĞRAF 8
Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk Twitter üzerinden Biden'a tepki gösterdi.<br>
ABD Başkanı Joe Biden'nın elektrikli araç markaları olan General Motors ve Ford'a övgü dolu sözlerde bulunması Musk'ın tepkisini çekti.
Atılan twit'e cevap veren Musk, ABD'de elektrikli araç üretiminin \"T ile başladığını A ile bittiğini ortada da ESL olduğunu\" belirtti ve TESLA'nın bu konuda rakipsiz olduğunu söyledi.
Biden'ın attığı twite tepki verdikten sonra bir kullanıcının yorumuna da ilginç bir cevap verdi.
Joe Biden için 'insan formuna girmiş nemli çorap kuklası' dedi.
Musk sonrasında yaptığı paylaşımda da \"Biden ABD halkını aptal yerine koyuyor\" ifadelerini kullandı.
'Beyaz Saraydan ses yok'
Yaşanan olay sonrası Beyaz Saraydan cevap gelmedi.
Elon Musk'tan ABD Başkanı Biden'a tepki dolu sözler
ABD Başkanı Biden elektrikli araç markası General Motors ile Ford'u övünce, dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk'tan tepki gecikmedi.