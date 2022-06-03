Biden'dan Musk'a imalı 'ekonomi' yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

\"YÜZDE 30 DAHA AZ EMEK GEREKTİRİYOR\"<br>Otomotiv sektörü liderlerinden 'Ford' ise elektrikli araç yapmanın geleneksel bir araba yapmaktan yaklaşık yüzde 30 daha az emek gerektirdiğini tahmin ediyor.

DAHA AZ İŞÇİLİK GEREKTİRİYOR<br>Çünkü elektrikli araçlar daha az hareketli parçaya sahip ve montajı daha az işçilik gerektiriyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise bu durum karşısında Biden'a karşı hareket etmekten çekinmiyor.<br><br>Biden'ın elektrikli araçların faydalarından bu kadar çok bahsederken, Tesla hakkında neden çoğunlukla sessiz kaldığına dair ise kafalarda birçok soru var.

TESLA'YA İLGİ GÖSTERMEDİ<br>Ancak Biden, dünyanın en büyük elektirikli otomobil üreticisi ve bir Amerikan şirketi olan Tesla’ya ise fazla ilgi göstermedi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden elektrikli araçları çok seviyor. Hatta Biden, ABD’de 2030 a kadar satılan araçların yarısının elektrikli olmasını istiyor.<br><br>ABD Başkanı, aynı zamanda elektrikli otomobil alıcıları için vergi indirimi, şarj istasyonlarının artırılması ve devlet desteği de dahil olmak üzere birçok teşvikte bulundu.

Elon Musk ve Joe Biden birbirlerine neden katlanamıyor? Elektrikli otomobil ayrıntısı

Milyarder iş insanı Elon Musk ve ABD Başkanı Joe Biden arasında bir süredir devam eden bir anlaşmazlık var. İkili her fırsatta birbirlerinden ne kadar haz etmediklerini gösteren paylaşımlarla gündeme geliyor. Peki, dünyanın en güçlü insanları arasında yer alan bu iki kişi birbirleriyle neden anlaşamıyor ? Elektrikli araçlar bu husumetin neresinde yer alıyor?

