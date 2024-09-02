Biden'dan Netanyahu'ya müzakere tepkisi: Yeterince çaba göstermiyor

Katil Netanyahu, tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrılarına rağmen Gazze'de yaptığı hain katliamlara hala devam ediyor. On binlerce İsrailli, Gazze kasabı Netanyahu ve hükümetinin esir takası anlaşmasını geciktiren adımlarını protesto etmek için Tel Aviv'de eylem düzenledi. Eylemciler, katil Netanyahu’ya istifa çağrısı yapıyor.