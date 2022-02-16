Dünya Bidendan, Trumpın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongreye teslim edilmesi emri
ABD SEÇİMLERİ

Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri

Eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ve aşırı sağcıların başkanlık seçimlerini bahane ederek yaptıkları seçim sonuçlarının onaylanacağı Kongre binasına baskın yapılmıştı. Beyaz Saray Avukatı Dana Remus, Trump dönemine ait Beyaz Saray ziyaretçi kartlarının Kongre baskını soruşturma komitesine verilmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Bidendan, Trumpın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongreye teslim edilmesi emri
Arşiv

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray ziyaretçi giriş-çıkış kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesine teslim edilmesi talimatı verdi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Biden, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarını gizli tutmak için idari imtiyaz kullanması talebini reddetti.

Beyaz Saray Avukatı Dana Remus, Ulusal Arşivlere gönderdiği mektupta 15 gün içinde Trump dönemine ait Beyaz Saray giriş-çıkış kayıtlarının 6 Ocak soruşturma komitesine verilmesi gerektiğini belirtti.

Mektupta, Beyaz Saray'ın 6 Ocak Kongre baskınına giden süreçte yaşananlara ilişkin Kongrenin süreci inceleme ve bilgi edinme hakkı olduğunun altı çizildi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti
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ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan ve Demokrat Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimleri, \"son yıllarda yapılan en tartışmalı seçimler\" olarak tarihe geçti.<br>
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ABD siyasi tarihinin en uzun günü: 6 Ocak 2021<br>Sıra seçimlerin 6 Ocak 2021'de Kongre tarafından tasdikine geldiğindeyse ABD siyasi tarihinin akıllardan silinmeyecek anları yaşanmaya başladı.
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Trump, gerek sosyal medyada gerekse mitinglerinde 3 Kasım seçimlerini \"çalınmış seçimler\" olarak nitelendirdi.<br>Trump, 6 Ocak sabahı Kongre oturumu başlamadan önce Beyaz Saray önünde destekçilerine hitap edeceğini duyurdu ve bunun ardından ABD'nin birçok eyaletinden Trump destekçileri, başkent Washington DC'ye geldi.<br><br>On binlerce Trump yanlısı, Beyaz Saray önündeki \"National Mall\" isimli alanı doldururken, \"Proud Boys\" başta olmak üzere aşırı sağcı gruplar da aynı saatlerde Kongre önüne gitmeye başladı.
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Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı konuşmada, başkanlık seçimlerinde yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve mücadeleyi bırakmayacağını söyleyerek, destekçilerini \"Kongreye yürüyerek seçimleri barışçıl ve vatansever şekilde protesto etmeye\" çağırdı.
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Trump'ın konuşmasının sonlarına doğru ise Kongrede gerilim tırmanmaya başladı. Bir grup, barikatları yıkarak Kongreye girmeye çalıştı, polis ilk grubu geri püskürttü ve takviye istedi.<br>
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Saatler 13.45'i gösterdiğinde Kongre polisi, \"baskın alarmı\" verdi. Trump destekçilerinin Kongre içine girdiği ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği anlar, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.<br>
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Protestocular kısa sürede Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin odasına girdi, Kongredeki oturum iptal edildi, Pence güvenli bir yere alındı.
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Kolluk kuvvetlerinin saatler süren müdahalesinin ardından akşam saatlerinde Kongrede güvenlik tekrar sağlandı ve Biden'ın başkanlığının tescili oturumuna yeniden başlandı ancak baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti.
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Baskında kafasındaki boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve \"QAnon Şamanı\" olarak bilinen Jacob Chansley, 17 Kasım'da 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Senatörler güvenli bölgeye götürülürken ipolis göstericilere zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayların yatıştırılması için Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.
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Trump, Kongre baskını nedeniyle ikinci kez azil süreciyle yüz yüze kaldı<br>Trump, \"ABD tarihinde hakkında 2 kez azil soruşturması açılan ilk ABD başkanı\" olarak tarihe geçti. Bu yönüyle Kongre baskınının ardından geçen 1 yıllık Biden yönetiminde Amerikan toplumundaki siyasi ayrışmanın azaltılmasına yönelik somut gelişmeler kaydedilemediği belirtiliyor.
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ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan ve Demokrat Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimleri, "son yıllarda yapılan en tartışmalı seçimler" olarak tarihe geçti.

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