Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri

Trump, gerek sosyal medyada gerekse mitinglerinde 3 Kasım seçimlerini \"çalınmış seçimler\" olarak nitelendirdi.<br>Trump, 6 Ocak sabahı Kongre oturumu başlamadan önce Beyaz Saray önünde destekçilerine hitap edeceğini duyurdu ve bunun ardından ABD'nin birçok eyaletinden Trump destekçileri, başkent Washington DC'ye geldi.<br><br>On binlerce Trump yanlısı, Beyaz Saray önündeki \"National Mall\" isimli alanı doldururken, \"Proud Boys\" başta olmak üzere aşırı sağcı gruplar da aynı saatlerde Kongre önüne gitmeye başladı.