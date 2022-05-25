Dünya Bidendan üst düzey Suudi Arabistan talimatı Kurmaylarını gizlice yolladı
AMERİKA

Biden'dan 'üst düzey' Suudi Arabistan talimatı: Kurmaylarını gizlice yolladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasında bir petrol anlaşması imzalanması maksadıyla 'iki üst düzey danışmanını' gizlice Suudi Arabistan'a yolladığı iddia edildi. Gelişme Biden'ın, 'Suudi Arabistan dünyadan soyutlanmalı' ifadelerini akıllara getirdi.

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Haber Merkezi AA
Bidendan üst düzey Suudi Arabistan talimatı: Kurmaylarını gizlice yolladı
Selman bin Abdülaziz el-Suud - Joe Biden

Axios isimli yayın kuruluşunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi dünyada petrol üretimini artırmak ve Washington ile Riyad arasındaki ilişkileri güçlendirmek için bir adım attı.

"GİZLİ BİR ZİYARET"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Direktörü Brett McGurk ve Dışişleri Bakanlığı Enerjiden Sorumlu Müsteşarı Amos Hochstein'in şu anda Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır arasındaki bir petrol anlaşması görüşmeleri için Suudi Arabistan'da gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

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"BIDEN SUUDİ ARABİSTAN İLE YENİDEN YAKINLAŞTI"

Haberde Biden'ın haziran sonundaki Orta Doğu ziyareti kapsamında da Suudi Arabistan'a gitmeyi düşündüğü aktarıldı.

Ayrıca Biden'ın göreve başladığında Suudi Arabistan'ın dünyadan soyutlanması için isteğini dile getirdiği ancak Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan petrol krizi için de Suudi Arabistan ile yeniden yakınlaştığı savunuldu.

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