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Dünya

Biden'den dikkat çeken görüşme: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlayacak. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre görüşmeye ilişkin, Biden ve Stoltenberg’in NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya verdiği desteği de ele alacaklarını bildirdi.

09:13 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden’ın 12 Haziran’da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i ağırlayacağını duyurdu.


Biden ile Stoltenberg’in gelecek ay yapılacak Vilnius Zirvesi hazırlıklarını görüşeceklerini aktaran Jean-Pierre, liderlerin NATO müttefiklerinin caydırıcılık ve savunmasını daha da güçlendirmenin yanı sıra ortaklıklarını derinleştirme çalışmalarını da görüşeceğini kaydetti.

Jean-Pierre, Biden ve Stoltenberg’in NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya verdiği desteği de ele alacaklarını bildirdi.






#ABD Başkanı Joe Biden
#NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
#ABD
1 saat önce
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