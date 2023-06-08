Biden'den dikkat çeken görüşme: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i ağırlayacak

Biden ile Stoltenberg’in gelecek ay yapılacak Vilnius Zirvesi hazırlıklarını görüşeceklerini aktaran Jean-Pierre, liderlerin NATO müttefiklerinin caydırıcılık ve savunmasını daha da güçlendirmenin yanı sıra ortaklıklarını derinleştirme çalışmalarını da görüşeceğini kaydetti.