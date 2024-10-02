Biden'den İsrail'e yine tam destek: ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, işgalci İsrail'e balistik ve hipersonik füzeli saldırı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlarla cevap verileceğini söyledi. İsrail tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılacak bir saldırıyı desteklemediğini ancak İsrail'in 'orantılı' karşılık vermesi gerektiğini söyleyen Biden, ABD'nin İsrail ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu ve tam desteğini yineledi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle ele aldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Biden'den 'ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine bağlılığı' vurgusu
ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.
Öte yandan Biden'in, ABD'nin İsrail ve halkına dayanışma içerisinde olduğunu ve tam desteğini ifade ettiği; ülkesinin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit ettiği de aktarıldı.
"İran'a yeni yaptırımlar olacak"
Gazetecilere açıklamalarda da bulunan Biden, İsrail tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılacak bir saldırıyı destekleyip desteklemediğine yönelik soruya, “Cevabım hayır” dedi.
İsrail'in dünkü İran saldırısına karşılık vermeye hakkı olduğunu ancak bunu orantılı bir şekilde yapması gerektiğini söyleyen Biden, saldırı nedeniyle ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını aktardı.