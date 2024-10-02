Biden'den İsrail'e yine tam destek: ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, terör devleti İsrail'e yönelik füze saldırısı sonrasında açıklamalarda bulundu. "Her zaman şunu söyledik; biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz" diyen Pezeşkiyan, "İsrail bizim misafirimizi başkentimizde öldürerek bizi bu gerginliğe sürükledi. Olası bir misillemede cevabımız daha sert olacak." dedi. Batı'ya İsrail'i dizginlemesi için uyarılarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, "İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz. Lütfen İsrail'i çekin." diye konuştu.