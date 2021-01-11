Dünya Bidenın CIA Direktörü Obamanın Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burns oldu
AMERİKA

Biden'ın CIA Direktörü Obama'nın Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burns oldu

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdi. Burns, Rusya Büyükelçiliği dahil 33 yıllık diplomatik görev geçmişine sahip.

Haber Merkezi AA
Burns 33 yıllık diplomatlık tecrübesi bulunuyor.
Burns 33 yıllık diplomatlık tecrübesi bulunuyor.

ABD'de önümüzdeki hafta görevi devralacak olan Joe Biden'ın CIA Direktörü olarak William Burns'ü atayacağı duyuruldu.

Biden'ın komuta ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Joe Biden'ın kampanya ofisinden yapılan açıklamaya göre eski diplomat William Burns, ABD'nin yeni CIA Direktörü olacak.

Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burns, Rusya Büyükelçiliği dahil olmak üzere 33 yıl boyunca diplomat olarak görev almıştı.

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Eski Rusya Büyükelçisi

Eski diplomat Burns, Ürdün ve Rusya Büyükelçilikleri dahil olmak üzere 33 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yaptı. Burns 2014 yılında emekli olarak, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı düşünce kuruluşunda görev yapmaya başladı.

Burns, ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama döneminde ise Dışişleri Bakanı Yardımcılığı görevinde bulundu. Obama hükümetinde Joe Biden, Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Burns geçmişte Türkiye'yi de ziyaret etmişti.

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