Biden'ın CIA Direktörü Obama'nın Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burns oldu

ABD'de önümüzdeki hafta görevi devralacak olan Joe Biden'ın CIA Direktörü olarak William Burns'ü atayacağı duyuruldu.
Biden'ın komuta ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Joe Biden'ın kampanya ofisinden yapılan açıklamaya göre eski diplomat William Burns, ABD'nin yeni CIA Direktörü olacak.
Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burns, Rusya Büyükelçiliği dahil olmak üzere 33 yıl boyunca diplomat olarak görev almıştı.
Eski Rusya Büyükelçisi
Eski diplomat Burns, Ürdün ve Rusya Büyükelçilikleri dahil olmak üzere 33 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yaptı. Burns 2014 yılında emekli olarak, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı adlı düşünce kuruluşunda görev yapmaya başladı.
Burns, ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama döneminde ise Dışişleri Bakanı Yardımcılığı görevinde bulundu. Obama hükümetinde Joe Biden, Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Burns geçmişte Türkiye'yi de ziyaret etmişti.