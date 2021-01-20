Dünya Bidenın göreve gelir gelmez imzalayacağı kararnameler belli oldu Göç ve iklim yasalarını gevşetecek
AMERİKA

Biden'ın göreve gelir gelmez imzalayacağı kararnameler belli oldu: Göç ve iklim yasalarını gevşetecek

Joe Biden, Donald Trump'ın aksine göç ve iklim konusundaki yasaları gevşetecek. Görevi bugün devralacak olan Biden Müslüman ve Afrika ülkelerine seyahat yasağını kaldıracak ve Dünya Sağlık Örgütü’ne ve Paris İklim Anlaşmasına geri dönme anlaşmasını imzalayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden
Joe Biden

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden göreve gelir gelmez Trump'tan miras kalan kararnameleri değiştirecek.Biden’ın İmzalayacağı ilk kararnamelerden ikisi seyahat yasakları ve iklim anlaşmaları ile ilgili.

İKLİM ANLAŞMALARINA YENİDEN DAHİL OLACAK

Joe Biden, Müslüman ve Afrika ülkelerine seyahat yasağını kaldıracak ve Dünya Sağlık Örgütü’ne ve Paris İklim Anlaşmasına geri dönme anlaşmasını imzalayacak.

KISITLAMALARI KALDIRACAK

Joe Biden, Donald Trump'ın aksine göç ve iklim konusundaki yasaları gevşetecek. Biden ayrıca göçmenlik kısıtlamalarını kaldıracak, Meksika sınır duvarı için fonu kesecek ve Keystone boru hattı planını iptal edecek.

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