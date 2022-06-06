Dünya Bidenın panik anları Yasak bölgeye uçak girdi apar topar kaçtı
AMERİKA

Biden'ın panik anları: Yasak bölgeye uçak girdi apar topar kaçtı

Sahil kenarındaki evinde eşiyle birlikte vakit geçiren Başkan Joe Biden, uçuşa yasaklı bölgeye bir uçağın girmesi nedeniyle apar topar güvenli eve alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Bidenın panik anları: Yasak bölgeye uçak girdi apar topar kaçtı
Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, eşiyle birlikte sahil kenarındaki evindeyken bir anda ortalık karıştı.

Gizli Servis, uçuşa yasaklı bölgeye özel bir uçağın giriş yaptığını farketti ve hemen alarm durumuna geçildi.

Özel uçağın tespit edilmesiyle birlikte Başkan Joe Biden hemen çantalarını topladı ve Gizli Servis tarafından güvenli bir eve götürüldü.

UÇAK HAVA SAHASINDAN ÇIKARILDI

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.00’ten kısa bir süre önce özel bir uçağın, yanlışlıkla güvenli hava sahasına girdiği tespit edildi. Uçak hemen kısıtlı hava sahasından çıkarıldı." denildi.

ÇANTALARINI TOPLAYIP KAÇTI

Biden ve ailesinin güvenli bir bölgeye taşınmasının ardından iki savaş uçağı söz konusu uçağı engellemek için havalandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın çantalarını toplayıp kaçtığı ana ait fotoğraf karesi, sosyal medyada dalga geçilerek paylaşıldı.

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