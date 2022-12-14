Dünya Bidenın skandal imzası Eşcinsel evlilik yasasını kabul etti
AMERİKA

Biden'ın skandal imzası: 'Eşcinsel evlilik' yasasını kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden, uzun süredir tartışılan "eş cinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasayı imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Bidenın skandal imzası: Eşcinsel evlilik yasasını kabul etti
ABD Başkanı Joe Biden.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu ve Senato'nun ardından

"eş cinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa, Biden'ın onayını aldı.

  • Biden, söz konusu yasayı Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği tören ile imzaladı.

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eş cinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

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