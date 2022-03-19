Bild'in Rusya-Türkiye analizi: Big Mac'in yerini döner alacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Amerika ve Avrupa ülkeleri savaşın durdurulması için ağır yaptırım kararları aldı. Rusya'ya her alanda ağır yaptırım kararları alınsa da Devlet Başkanı Vladimir Putin geri adım atmadı. Türkiye ise bu savaşta dengeli bir politika izleyerek Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini aynı düzeyde devam ettiriyor.

MARKALARIN RUSYA'DAN KAÇIŞI

Dünyaca ünlü birçok markanın Rusya'dan çekiliyor olması Türk şirketlerinin Rusya'ya yönelmesine neden oldu. Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geleceğini manşetine taşıdı. McDonald's'ın Rusya'daki şubelerini kapattığını hatırlatan Bild, Big Mac'in yerini dönerin alabileceğini yazdı.

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HER TÜRLÜ KAZANAN TÜRKİYE

Rusya'nın Batılı şirketler yerine Türk şirketlerin girişimlerine sıcak baktığını yazan Alman gazetesi, oluşan durumdan ekonomik olarak fayda sağlayabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizdi. Haberde Türkiye'nin ekonomik olarak ikinci bir şansına daha dikkat çekildi. Rusya'dan ayrılan büyük Amerikan şirketlerinin adresinin de Türkiye olabileceği belirtildi.

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