Dünya Bildin Türkiye düşmanı yayın yönetmenine cinsel istismarsoruşturması
AVRUPA

Bild'in Türkiye düşmanı yayın yönetmenine cinsel istismar soruşturması

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı yayınlar yapan Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkında ‘zorbalık’ ve ‘cinsel suiistimal’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Reichelt, soruşturma tamamlanıncaya kadar geçici olarak görevini bıraktığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Julian Reichelt
Julian Reichelt

Almanya’nın en çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’in Yayın Yönetmeni Julian Reichelt’in (40) aralarında kadın gazetecilerin de olduğu en az 6 çalışanı taciz ettiği ve zorbalık yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Reichelt, hakkında çıkan taciz, baskı ve zorbalık iddiaları üzerine ücretsiz izne çıkarıldı.

Bild’in sahibi Axel Springer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Julian Reichelt, soruşturmanın engellemeye uğramadan ilerlemesine izin vermek için genel yayın yönetmenliğinden çekiliyor. Hakkındaki suçlamalar açıklığa kavuşturulunca yönetmenlik görevlerine yeniden başlayacak" dedi.

Hakkındaki iddialar sonrası bir mesaj yayımlayan Reihelt, “Bild ve her konudaki duruşumuz onların hoşuna gitmediği için beni yok etmek isteyenlere karşı direneceğim” dedi.

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