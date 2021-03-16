Bild'in Türkiye düşmanı yayın yönetmenine cinsel istismar soruşturması

Almanya’nın en çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’in Yayın Yönetmeni Julian Reichelt’in (40) aralarında kadın gazetecilerin de olduğu en az 6 çalışanı taciz ettiği ve zorbalık yaptığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Reichelt, hakkında çıkan taciz, baskı ve zorbalık iddiaları üzerine ücretsiz izne çıkarıldı.

Bild’in sahibi Axel Springer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Julian Reichelt, soruşturmanın engellemeye uğramadan ilerlemesine izin vermek için genel yayın yönetmenliğinden çekiliyor. Hakkındaki suçlamalar açıklığa kavuşturulunca yönetmenlik görevlerine yeniden başlayacak" dedi.

Hakkındaki iddialar sonrası bir mesaj yayımlayan Reihelt, “Bild ve her konudaki duruşumuz onların hoşuna gitmediği için beni yok etmek isteyenlere karşı direneceğim” dedi.

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