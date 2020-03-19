Dünya Bilim insanları koronavirüs araştırmasını tamamladı Korkutan detaylar açıklandı
KORONAVİRÜS

Bilim insanları koronavirüs araştırmasını tamamladı: Korkutan detaylar açıklandı

Bilim insanları koronavirüs araştırmasını tamamladı: Korkutan detaylar açıklandı

Uluslarası bilim ekibi tarafından yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) doğal kökenlerinin bulunduğu ve tamamen evrim yoluyla oluştuğu sonucuna varıldığı belirtildi. Araştırmacılar, virüsün tamamen evrimleşmiş haliyle insanlara transfer olması teorisinin doğru çıkması halinde bunun "gelecekte daha fazla salgın" ihtimalini artıracağı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Bilim insanlarına göre Kovid-19 insan yapımı değil.
Bilim insanlarına göre Kovid-19 insan yapımı değil.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19 ile ilgili ortak genom dizisi verilerinin ve benzeri virüslerin kapsamlı bir şekilde analiz edildiği, çıkan sonuçların virüsün yapay olarak veya laboratuvar ortamında üretildiğine dair hiçbir belirti göstermediği bildirildi.

Çalışmada, kendilerini ev sahibi hücrelere bağlayan bir tür "çengelli kanca" olan Kovid-19'un reseptör bağlanma alanının, insan hücrelerinin belirli bir moleküler özelliğini hedeflemek için evrimleştiğinin keşfedildiği, araştırma ekibinin bu gelişmenin bir çeşit genetik mühendisliği değil doğal seleksiyon sonucu olduğuna inandığı kaydedildi.

  • Yeni tip koronavirüsün yeni gelişen yeteneğinde çok etkili göründüğü ve bilim insanlarının, modern bilimin böyle bir canavarlık yaratmasının imkansız olduğu sonucuna vardığı ifade edildi.

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Araştırmacılar Kovid-19'un insana nasıl bulaştığı konusunda da virüsün yarasa gibi insan dışı bir varlıkta doğal seçilim yoluyla evrimleşip daha sonra insanlara geçmiş olabileceğine ya da insanlara bulaşmadan önce muhtemelen patojenik olmayan virüsün sadece insan popülasyonunda mevcut ölümcül formuna evrilmiş olabileceğine dikkati çekti.

Şu aşamada iki senaryodan hangisinin gerçekleştiğini belirlemenin neredeyse imkansız olduğunu belirten araştırmacılar, virüsün tamamen evrimleşmiş haliyle insanlara transfer olması teorisinin doğru çıkması halinde bunun "gelecekte daha fazla salgın" ihtimalini artıracağı uyarısında bulundu.

Çalışmaya, Columbia Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Sydney Üniversitesinden araştırmacıların katıldığı ifade edildi.

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