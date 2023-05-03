Bin FETÖ’cüye siyasi sığınma

Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye adeta sıcak liman olan İsveç’in, son dönemde teröristlere sağladığı ayrıcalıklar hız kazandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden yaklaşık 2 bin örgüt mensubunun, bine yakının siyasi sığınma talebi kabul edildi. İsveç sağladığı ayrıcalıklarla, Türkiye’yi hedef alan çalışmaların da merkezine dönüşüyor.

FETÖ’CÜLERE LİMAN OLDU

15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişimi sonrası FETÖ’nün elebaşlarından Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Abdullah Bozkurt gitmişti. Ülkeye kaçanlar arasında FETÖ’ye ait Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez, eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner, örgütün sözde İsrail imamı Harun Tokak ve sözde Türkiye eğitim imamı Yılmaz Ayten gibi isimler yer alıyor.

ALGICI TERÖRİSTLERE YARDIM

Bozkurt ve Kenez, ‘Nordic Monitör’ isimli İngilizce haber sitesi ve Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli bir düşünce kuruluşu sahibi. Bu kuruluşların faaliyetleri ülkede büyük ölçüde yardım alıyor. İsveç’te yaşayan PKK/YPG destekçisi Kürdo Baksi gibi sistemi bilen kişiler aracılığıyla İsveç kurumlarıyla iyi ilişkiler geliştiren FETÖ’cüler, 2012’de kurulan Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü tarafından da destekleniyor. Enstitü direktörü Paul Levin, FETÖ’cülerin birçok konuda önünü açıyor.

TWİTTER’DE ‘İFTİRA’ SEANSLARI

Özellikle Bülent Keneş, Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez, Twitter’dan Türkiye hakkında iftiraya varan paylaşımlarda bulunarak, dezenformasyon faaliyetinde bulunuyor. Bu isimlerin paylaştığı içerikler, diğer FETÖ hesaplar tarafından yayılıyor. Kenez, örgütün yayın organlarından TR724 adlı YouTube kanalında da Türkiye karşıtı programlar yapıyor.

Tobias Billström .

TÜRKİYE KARŞITLARINA DESTEK

Stockholm Üniversitesi’ne bağlı Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşmalarıyla bilinen Cengiz Çandar’ı bünyesinde maaşlı akademisyen olarak çalıştırıyor. Çandar, düşünce kuruluşu Olof Palme Merkezi’nin Türkiye aleyhtarı panellerinde boy gösteriyor. Olof Palme Merkezi’nde Helin Şahin aracılığıyla Türkiye karşıtı programlar yapılırken, HDP ve bazı derneklere mali destek veriliyor. PKK’nın İsveç’teki faaliyetlerine işaret eden Dışişleri Bakanı Tobias Billström, “Gelişmiş bir ağları var. Burada mafyacılık, uyuşturucu ticareti, haraç, çete faaliyetleri ile para topluyorlar ve bununla Türkiye’deki terörü finanse ediyorlar" demişti.

Fondaş medyaya para yağdırmış

Ayrıca İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) da Türkiye’deki bazı medya kuruluşu ve derneklere de ciddi yardım ulaştırıyor. Bianet’e 2015-2018 arası 25 milyon kron, 2019 ve 2020 arası 13 milyon 300 bin kron hibe eden Ajans, Gazeteci Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu Medyascope’a 2017’de 59 bin 289 dolar hibe ödendi. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi ise gazeteci Hasan Cemal’in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’ü fonladı ve sitenin sahiplerine 2015’te 63 bin 4 dolar hibe verdi. Türkiye’de çanta dernek olan Dijital Medya Araştırmaları Derneği’ne ise 10 milyon kron para aktarılacağı belirtildi.







