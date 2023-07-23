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Dünya

Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ziyaretine sağlık sorunu engeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret, kalp pili takılması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

13:03 . 23/07/2023 Pazar
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Binyamin Netanyahu

Binyamin Netanyahu

İsrail'de 6. kez başbakanlık koltuğuna oturan Binyamin Netenyahu'ya karşı ülke geneline yayılan protestolardan sonra bir de sağlık sorunu başgösterdi. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle fenalaşan Netanyahu geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmış ve kalbine takip cihazı takılmıştı.

Kalbine pil takıldı

İsrail Başbakanı yeniden ameliyata alınarak kalbine bu kez pil takıldı. Hastanede sağlık durumu yakından takip edilen Netanyahu'nun programları da iptal edildi.

Türkiye ziyareti ertelendi

Bu kapsamda, Netanyahu'nun önümüzdeki hafa gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de ertelendi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre

etanyahu'nun programı gelecek hafta yeniden düzenlenecek ve Türkiye ziyareti tarihi yeniden belirlenecek.




#Binyamin Netanyahu
#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
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