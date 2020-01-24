Dünya Bir Aradayız, İdlibin Yanındayız kampanyasıyla 168 milyon lira toplandı
ORTADOĞU

​'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasıyla 168 milyon lira toplandı

'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasıyla 168 milyon lira toplandı

İçişleri Bakanlığı, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında yapılan bağışların 168 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Kampanyaya destek verenlere teşekkür edilen açıklamada, AFAD başta olmak üzere bir çok nakdi ve ayni bağışların alınmaya devam edildiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
13 Ocak'ta başlatılan kampanya için yapılan ayni ve nakdi bağışların 168 milyon lirayı bulduğu belirtildi.
13 Ocak'ta başlatılan kampanya için yapılan ayni ve nakdi bağışların 168 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 13 Ocak'ta başlatılan kampanya için yapılan ayni ve nakdi bağışların 168 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

İdlib ateş altında
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İdlib ateş altında

Nakdi ve ayni bağışlar devam ediyor

Bağışlarla İdlib'e 740 tır insani yardım malzemesi gönderildiği, sınır ötesinde Mashat Ruhi'deki "Killi-1" ve "Killi-2"de 20 bin briket ev inşası çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

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Kampanyaya destek verenlere teşekkür edilen açıklamada, AFAD başta olmak üzere Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Deniz Feneri Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Hüdayi Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Sadakataşı Derneği üzerinden nakdi ve ayni bağışların alınmaya devam edildiği kaydedildi.

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