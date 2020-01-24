​'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasıyla 168 milyon lira toplandı 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyasıyla 168 milyon lira toplandı İçişleri Bakanlığı, "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında yapılan bağışların 168 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Kampanyaya destek verenlere teşekkür edilen açıklamada, AFAD başta olmak üzere bir çok nakdi ve ayni bağışların alınmaya devam edildiği kaydedildi.

Haber Merkezi 24 Ocak 2020, 16:21 Son Güncelleme: 24 Ocak 2020, 16:22 AA