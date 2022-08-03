Bir Azerbaycan askerini şehit eden Ermeni silahlı grupları TB-2 SİHA'lar ile tek atışta imha edildi Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının saldırısı sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan ordusu, saldırının ardından Ermeni güçlere operasyon başlattı. Ermeni güçleri, Karabağ bölgesinde Bayraktar TB-2 SİHA'lar ile vuruldu.

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