Bir Azerbaycan askerini şehit eden Ermeni silahlı grupları TB-2 SİHA'lar ile tek atışta imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının saldırıya kalkıştığı açıklandı.
SALDIRIDA AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU
Yasa dışı Ermeni silahlı grupların, bu sabah saatlerinde Azerbaycan birliklerine ateş açması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.
ERMENİ GÜÇLERİ TB-2 SİHA'LAR İLE VURULDU
Gelişmenin ardından Karabağ'da Rus birliklerinin bulunduğu bölgeden saldıran ve bir Azerbaycan askerini şehit eden yasa dışı Ermeni güçlere, Azerbaycan ordusu operasyon başlattı. Karabağ bölgesinde Ermeni güçleri, Bayraktar TB-2 SİHA'lar ile vuruldu.