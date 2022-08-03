Dünya Bir Azerbaycan askerini şehit eden Ermeni silahlı grupları TB-2 SİHAlar ile tek atışta imha edildi
ASYA

Bir Azerbaycan askerini şehit eden Ermeni silahlı grupları TB-2 SİHA'lar ile tek atışta imha edildi

Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının saldırısı sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan ordusu, saldırının ardından Ermeni güçlere operasyon başlattı. Ermeni güçleri, Karabağ bölgesinde Bayraktar TB-2 SİHA'lar ile vuruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir Azerbaycan askerini şehit eden Ermeni silahlı grupları TB-2 SİHAlar ile tek atışta imha edildi
Ermeni silahlı grupları TB-2 SİHA'lar ile vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının saldırıya kalkıştığı açıklandı.

SALDIRIDA AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU

Yasa dışı Ermeni silahlı grupların, bu sabah saatlerinde Azerbaycan birliklerine ateş açması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

ERMENİ GÜÇLERİ TB-2 SİHA'LAR İLE VURULDU

Gelişmenin ardından Karabağ'da Rus birliklerinin bulunduğu bölgeden saldıran ve bir Azerbaycan askerini şehit eden yasa dışı Ermeni güçlere, Azerbaycan ordusu operasyon başlattı. Karabağ bölgesinde Ermeni güçleri, Bayraktar TB-2 SİHA'lar ile vuruldu.

Azerbaycan ordusuna ait TB2 Bayraktar Ermeni silahlı grupları tek atışla imha etti
OYNAT 00:31
Azerbaycan ordusuna ait TB2 Bayraktar Ermeni silahlı grupları tek atışla imha etti
Karabağ'da Rus birliklerinin bulunduğu bölgeden saldıran ve bir Azerbaycan askerini şehit eden yasa dışı Ermeni güçlere, Azerbaycan ordusu operasyon başlattı. Karabağ bölgesinde Ermeni güçleri, Bayraktar TB-2 SİHA'lar ile vuruldu.
Üst üste gömülmüş

Üst üste gömülmüş

"Burada olması bir ayrıcalık olarak görülüyor."
26 gün sonra yakalandı

26 gün sonra yakalandı

​Kurban Bayramı'nda kaçmıştı...
İhracatta tüm zamanların rekoru

​Yedi ayda yüzde 13,4 artışla 144,4 milyar dolara ulaştı.

​Sınır kapılarında yoğunluk

Dünya diken üstünde: İşte dünyanın en güçlü orduları.

İlaçlama işe yaramıyor.

​İstinye açıklarında şüpheli cisim paniği: Gerçek başka çıktı.

​Havadan görüntülendi: Denetim ekibi bekleniyor.

​Gaz krizi sonrası sokaklar karardı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.