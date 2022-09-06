Dünya Bir günde 3 uçak kazası 1 kişi öldü 9 kişi kayıp
AMERİKA

Bir günde 3 uçak kazası: 1 kişi öldü 9 kişi kayıp

ABD, Almanya ve Letonya’da üç uçak kazası meydana geldi. ABD’de bir deniz uçağının Mutiny Körfezi’nde düşmesi sonucu en az bir kişi öldü. Almanya’ya gitmek üzere İspanya’dan kalkan bir özel uçak taşıdığı dört kişiyle Letonya’da denize çakılırken, Almanya’nın Duisburg kentinde küçük bir uçağın sirkin otoparkına düşmesiyle iki kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
Bir günde 3 uçak kazası: 1 kişi öldü 9 kişi kayıp
Uçakta dört kişinin bulunduğu düşünülürken İsveç, Letonya ve Litvanya bölgeye arama kurtarma helikopterleri ve gemileri sevk etti.

ABD’de Sahil Güvenlik Teşkilatı önceki gün Washington eyaletinde bir deniz uçağının düştüğünü açıkladı. Kanada sınırına yakın San Juan Adası’ndaki Friday Harbor bölgesinden havalanan uçağın Whidbey Adası’nın batısında yer alan Mutiny Körfezi’ne düştüğü belirlendi.

  • Sahil Güvenlik ekipleri bir kişinin cesedine ulaşırken, 1’i çocuk 9 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirildi. Kazaya karışan “de Havilland Canada DHC-3 Otter” tipi tek motorlu deniz uçağının 55 yıllık olduğu belirtildi.


DAİRELER ÇİZİP ÇAKILDI

İspanya’nın Jerez de la Frontera bölgesinden Almanya’nın Köln kentine gitmek üzere havalanan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında Baltık Denizi’ne düştüğü bildirildi.

  • Fransa’nın başkenti Paris ve Almanya’nın Köln şehri üzerinde daireler çizdikten sonra İsveç’in Gotland Adası’nın yakınından geçerek Baltık Denizi’ne yönelen uçağın pilotundan yanıt alınamaması üzerine uçağı durdurmak için NATO’ya bağlı savaş uçaklarının havalandığı ifade edildi. Hız ve irtifa kaybeden uçağın Letonya açıklarında denize düştüğü bildirildi. Uçakta dört kişinin bulunduğu düşünülürken İsveç, Letonya ve Litvanya bölgeye arama kurtarma helikopterleri ve gemileri sevk etti.


FACİADAN DÖNÜLDÜ

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentindeki FlicFlac adlı sirkin otoparkına küçük Uçak düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada düşen uçağın alev almasının ardından otoparkta bulunan 8 araç yanarken 10 araçta hasar meydana geldi. Uçağın sirk alanından yalnızca 50 metre mesafeye düşmüş olması, “Felaketin eşiğinden dönüldü” şeklinde yorumlandı. Kaza sırasında yaklaşık 900 kişinin sirkteki gösteriyi izlediği ve insanları kaza mahallinden uzak tutmak için gösterinin iptal edilmediği belirtildi. Uçağın A59 otoyolu yakınına düşmesi nedeniyle otoyol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

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