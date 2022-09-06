Bir günde 3 uçak kazası: 1 kişi öldü 9 kişi kayıp

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Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.