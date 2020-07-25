Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Bir tarafta ABD yaptırımları diğer tarafta ise koronavirüsün yaşandığı İranda cumhurbaşkanı Ruhani Halkımız çok ağır bir süreç geçiriyor
ORTADOĞU

Bir tarafta ABD yaptırımları diğer tarafta ise koronavirüsün yaşandığı İran'da cumhurbaşkanı Ruhani: Halkımız çok ağır bir süreç geçiriyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının ABD yaptırımları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "çok ağır bir süreç geçirdiğini" söyledi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.

Başkent Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen "direndiklerini ve diz çökmediklerini" belirterek, "Halkımız koronavirüs ve yaptırımlar nedeniyle çok ağır bir süreç geçiriyor. Yaptırımlar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşandı, salgın da omuzlarındaki yükü çok ağırlaştırdı" dedi.

  • Tüm dünyanın salgının başında sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı, iş yerlerinin kapatılması gibi uygulamalara gittiğini fakat bunların çözüm olmadığını savunan Ruhani, "Bazen kısıtlamaların kendisi sorunun kaynağı oluyor. Üretim ve dağıtım ağı durursa halkın günlük yaşamı imkansız hale gelir. Bu yüzden yasaklar ve kısıtlamalar kalktı, herkes normalleşmeye gitti" diye konuştu.

Ruhani, İran'ın birçok eyaletinde salgının tepe noktasının geçildiğini ve vaka sayısının düşüşe geçtiğini sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronayla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdayız
KORONAVİRÜS
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronayla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdayız

İran liderinden korkutan açıklama: 35 milyon kişi koronavirüs riski atında
KORONAVİRÜS
İran liderinden korkutan açıklama: 35 milyon kişi koronavirüs riski atında

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle kalabilir
KORONAVİRÜS
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle kalabilir
Abone Ol Google News
Sadece bu alana halı serilmedi

Sadece bu alana halı serilmedi

​Ayasofya Camii'nde halı serilmeyen alanının nedeni belli oldu.
Tesisat ustası çekti

Tesisat ustası çekti

​Bir daha 6 bin 766 yıl sonra görülebilecek.
Şiddetle lanetliyoruz

Şiddetle lanetliyoruz

Yunanistan'daki skandal görüntülere sert tepki.

​Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?

​İsrail gazetesi Haaretz yazarından çarpıcı yorum
Kilosu 8 bin lira

Kilosu 8 bin lira

Arı sütü talebine yetişemiyorlar...

Yarım bırakılan serüven

Yarım bırakılan serüven

Türkiye'nin ilk silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştürüldü?

Dedeağaç'tan kuşatma planı

Dedeağaç'tan kuşatma planı

ABD'nin üs kurma girişimleri Lozan'a aykırı.
Yunanistan Bizans rüyasından uyanmalı

Yunanistan Bizans rüyasından uyanmalı

​Dışişleri Bakanlığı, Selanik'teki provokasyona tepki gösterdi.
Ayasofya'da ilk 'sabah namazı'

Ayasofya'da ilk 'sabah namazı'

Vatandaşlar gece boyu caminin çevresinde bekledi.
Fenerbahçe <br>teklif yaptı

Fenerbahçe
teklif yaptı

Ses getiren bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Tarih döndü muhteşem

Tarih döndü muhteşem

İstanbul dün tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.