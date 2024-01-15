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Dünya

Bir ülke bu mahkeme kararını konuşuyor: Kediye tazminat ödeyecek

Fransız mahkemesi, "hayvana eziyet" suçlamasıyla yargılanan sanığın, eziyet ettiği kediye 100 euro tazminat ödemesine karar verdi.

17:45 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Fransa'da mahkeme, hayvana eziyet davasında uzun süre konuşulacak bir karara imza attı


Le Parisien'in haberine göre Lille Ceza Mahkemesi, "Lanna" isimli kedinin Temmuz 2023'te çöp kutusunda ölü bulunmasının ardından sahibi hakkında "hayvana eziyet" suçlamasıyla açılan davada kararını verdi.


Yaklaşık bir yaşındaki kediyi, otizmli çocuğunu tırmaladığı için eziyet ederek öldürdüğü itirafında bulunan sanık, 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı ve evcil hayvan sahibi olması yasaklandı.



100 euro tazminat cezası


Öte yandan mahkeme, sembolik bir karara imza atarak eziyet gören kediye 100 euro tazminat ödenmesine hükmetti.


Davaya taraf olan hayvan hakları savunucusu ve Nord Bölgesi Hayvanları Koruma Birliği Temsilcisi avukat Graziella Dode, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lille Ceza Mahkemesi'nin kararını duyurarak, bu kararı "hayvan haklarının gelişimi" yönünde atılan bir adım olarak değerlendirdi.


Mahkemenin Fransa'da ilk olma özelliğini taşıyan kararı, hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.


Hayvan bir kişi gibi değerlendirildi


Poitiers Üniversitesi Hukuk Profesörü Fabien Macrhadier, 20 Minutes gazetesine, mahkemenin "hayvanı bir kişi gibi değerlendirdiği" sembolik kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.


Prof. Macrhadier, bu kararla üreme ve tıbbi tedavi konularında hayvanlara uygulanan yöntemlerin de sorgulanmasının yolunun açıldığına işaret etti.


Diğer yandan, haberde ölen kedi için belirlenen 100 euroluk tazminatın nereye ödeneceğine ilişkin bilgi verilmedi.




#Fransa
#mahkeme
#kedi
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