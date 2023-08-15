Bir ülke daha Barbie filmini yasakladı

Son aylarda tüm dünyada gündeme damga vuran "Barbie" filmi, Cezayir'de de yasaklandı.

Konuyla ilgili İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Cezayirli yetkili, filmin, eşcinselliğin yanı sıra "Batı'nın diğer sapkınlıklarını da övdüğünü" söyledi.

Yetkili, "Barbie" filminin Cezayir'in dini ve kültürel değerleriyle uyuşmadığını öne sürdü.

Yasak kararı alınan film, Cezayir'de birkaç haftadır gösterimdeydi.

Lübnan ve Kuveyt de yasaklamıştı

Daha önce Lübnan ve Kuveyt de benzer gerekçelerle "Barbie"nin gösterimini yasaklayan ülkeler olmuştu.

Kuveyt yönetimi filmin, Kuveyt toplumuna düşman fikir ve inanışları ön plana çıkardığını iddia ederken, Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza ise "Barbie"nin evliliği ve aile kurmayı bir engel olarak gösterdiğini söylemişti.

"Barbie" filmi Arap ülkelerinin yanı sıra Güney Asya'da da tartışma konusu olmuştu. Filmde yer alan bir sahnede, Çin'in tek taraflı hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'nin haritasının gösterilmesi nedeniyle Vietnam yönetimi de "Barbie"yi yasaklama kararı almıştı.

Film, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise, üzerinde bazı değişiklikler yapıldıktan sonra gösterime girebilmişti.







