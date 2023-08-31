Bir ülke daha TikTok'u kapattı: Çocukların ahlaki eğitimlerine ve psikolojisine zarar veriyor

Dünyada ve ülkemizde popülerliğini arttıran sosyal uygulama TikTok’la ilgili önemli uyarılar geldi ki, tüm dünyada aynı anda hem çok seviliyor hem de büyük tartışmalara yol açıyor. TikTok'un olumsuz etkileriyle ilgili hukukçu Prof. Dr. Seyithan Deliduman, “TikTok sadece kullanıcıların bir çok olumsuz içeriğe maruz kalmasına sebebiyet vermekle kalmamakta, başta çocuklar ve gençler olmak üzere kullanıcılarının önemli bir kısmını bilerek veya bilmeyerek suç işlemeye itmekte yada teşvik etmektedir. Zira kullanıcılar TikTok üzerinden özellikle ağırlıklı olarak tehdit ve hakaret başta olmak üzere bir çok suç tipini işlemektedir." dedi.