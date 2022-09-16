Dünya Birbirlerine girdiler ABD ve İngiliz basınının Kraliçe kavgası
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Birbirlerine girdiler: ABD ve İngiliz basınının Kraliçe kavgası

Amerikan NYT, Kraliçe öldükten sonra önce sömürge geçmişini hatırlattı, ardından cenaze faturasını haberleştirdi. İngiliz basını ‘Nefretin çok ileri gitti’ diye tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Birbirlerine girdiler: ABD ve İngiliz basınının Kraliçe kavgası
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Amerikan basınının önde gelen yayınlarından New York Times ile İngiliz basını arasındaki kavga büyüyor. Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümünün hemen ardından NYT’nin sömürge tarihiyle ilgili yazı yayınlamasına The Telegraph sert tepki göstermişti. Dün de tabloid basının en büyük temsilcilerinden Daily Mail, Amerikan gazetesini hedef aldı.

FATURA VURGUSU

Gazete, cenaze masraflarına ilişkin haber üzerine çok sayıda okurun aboneliklerini iptal ederek NYT’ye tepki gösterdiğini iddia etti. NYT, Kraliçe’nin annesi için 2002’de yapılan cenaze masrafının 954 bin Dolar, güvenlik faturasının ise 5 milyon dolar olduğunu hatırlattığı haberinde, şimdi Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için vergi mükelleflerinin cebinden 6 milyon dolardan çok daha fazlasının çıkacağını belirtti. Ülkede enflasyonun yüzde 10 seviyesinde olduğu hatırlatılan haberde, İngilizlerin bu kış ağır enerji faturalarıyla yüzleşeceğine dikkat çekildi.

Ayrıca toplam serveti 28 milyar dolar olarak tahmin edilen Kraliyet ailesinin ekonomik işlerinin şeffaf olmadığı, miras vergisinden muaf tutulduklarına dikkat çekildi. Bu haber üzerine çok sayıda İngiliz Twitter kullanıcısı, NYT aboneliklerini sonlandıracaklarını yazdı. Bazıları, cenazeden kişi başına düşen maliyetin, gazetenin bir sayısının bedelinden az olacağına dikkat çekti. İngiltere’de NYT, yaklaşık 3 dolara satılıyor. Geçen hafta da İngiliz Telegraph gazetesi, “NYT’nin İngiliz nefreti çok ileri gitti” başlığıyla bir yorum yayınlamıştı. “Dostlarınızın kim olduğunu keder dönemlerinde öğrenirsiniz” ifadeleri kullanılan yazıda, NYT’nin Kraliçe öldükten hemen sonra “Kanlı sömürgecilik tarihi” hakkında makale yayınlamasına tepki gösterildi.

TÜRKİYE’DEN 13 BİN TON ÇİÇEK

Kraliçe’nin tabutunu görmek isteyenler 7 km uzunluğunda bir kuyruk oluşturdu. Sıradakiler için Londra sokaklarına 500 seyyar tuvalet kuruldu.

Kraliçe’nin tabutu pazartesi günkü defin töreni için 123 yıllık tarihi top arabası ile taşınacak. Törenler, iki dakikalık saygı duruşu ile son bulacak.

Törenler için Antalya ve Isparta’dan sipariş edilen 4 ton çiçek Londra’ya ulaştı. Pazartesi gününe kadar 13 tona eşit toplam 500 bin daldan fazla çiçek, Turkish Cargo ile İngiltere’nin başkentine taşınacak.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak liderlerden neler istendi?
DÜNYA
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacak liderlerden neler istendi?

Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
FOTOĞRAF 9
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Hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dünya gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor.
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İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan ismi olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.

İngiltere halkını derinden üzen ölümün ardından Kraliçe unvanlı bir diğer isim gündem oldu.
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DANİRMARKA’NIN İLK KRALİÇESİ 2. MARGRETHE

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Avrupa'da en uzun süre tahtta kalan ismi olarak ön plana çıktı.
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Aynı zamanda Elizabeth'in ölümüyle hüküm süren tek kraliçe oldu.
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MONARŞİYE DESTEK ORANI ARTTI

Danimarka'da monarşiye destek oranı yüzde 45 iken, Kraliçe 2. Margrethe ile birlikte bu oran yüzde 80'lere yükseldi.
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Margrethe ile birlikte bugün Danimarka monarşisi dünyanın en popüler monarşilerinden biri olarak biliniyor.
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Tahttaki 50'nci yılını kutlamak için görkemli bir kutlama plananlanan ülkede, 2.Elizabeth'in ölümü nedeniyle kutlamalarının kapsamı daraltıldı.
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ÜLKENİN İLK KRALİÇESİ

Başken Kopenhag'da 16 Aralık 1940 yılında dünyaya gelen 2. Margrethe, tahta çıktığında ülkenin ilk kraliçesi unvanına sahip oldu.

AA'nın aktarımına göre; doğduğu dönemlerde Danimarka'da kadınların tahta geçmesi mümkün değilken, 1953 yılındaki referandumla bu yasa değiştirildi ve 3 kız kardeşin en büyüğü olan 2. Margrethe tahta geçen isim oldu.
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İKİNCİ İSİM CARL 16. GUSTAF

Öte yandan Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci ismi ise 48 yıldır kral olan 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.
Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'nın tek kraliçesi Margrethe oldu
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından Avrupa'da en uzun süredir tahtta kalan kişisi ünvanını aldı. Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan ikinci isim ise 2. Margrethe'in kuzeni İsveçli Carl 16. Gustaf oldu.
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​ABD ve İngiliz basınının Kraliçe kavgası

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