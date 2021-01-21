Biri mavi biri kırmızı biri mor giydi: Renklerle hangi mesajları verdiler?

ABD'de dün yeni Başkan Joe Biden yemin ederecek görevine başladı. Yemin töreni yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Törene eski ABD başkanları ve eşleri de katıldı.

Törende Barack Obama'nın eşi Michelle Obama kırmızı, Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Hillary Clinton mavi, Kamala Harris ise mor renk giydi.

Joe Biden ve eşi Jill Biden.

ABD'YE MESAJ

Politika ve moda yorumcularına göre bunun altında hem ABD halkına hem de dünyaya verilen bir mesaj vardı.

Mor renk ABD'de demokratların simge rengi kabul edilirken mavi ve kırmızı ise cumhuriyetçiler tarafından sıklıkla terchi edilen bir renk. Tüm kıyafetlerin mavi ve kırmızının birleşimi mor tonlarda olması Beyaz Saray'ın yeni yönetiminin ABD ve dünyaya ülkenin iki siyasi partisinin ve görüşlerinin arasında birlik olacağı ve uyum içinde çalışılacağı mesajı verdiği yorumları yapıldı.

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OYNAT 00:34 Trump çifti Florida'ya indi: Melania Trump'ın turuncu elbisesi dikkat çekti ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Uçaktan indikleri sırada kameralara poz veren Melania Trump'ın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı. ABD medyası, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Florida'daki bu değişimi 'karşıt' olarak yorumladı. BiP'te paylaş

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