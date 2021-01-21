Biri mavi biri kırmızı biri mor giydi: Renklerle hangi mesajları verdiler?
ABD'de dün yeni Başkan Joe Biden yemin ederek görevine başladı. Törende Barack Obama'nın eşi Michelle Obama kırmızı, Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Hillary Clinton mavi, Kamala Harris ise mor renk giydi. Yorumculara göre kıyafetlerin rengi ABD halkına hem de dünyaya yönelik mesajlar taşıyor.
ABD'de dün yeni Başkan Joe Biden yemin ederecek görevine başladı. Yemin töreni yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Törene eski ABD başkanları ve eşleri de katıldı.
Törende Barack Obama'nın eşi Michelle Obama kırmızı, Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Hillary Clinton mavi, Kamala Harris ise mor renk giydi.
ABD'YE MESAJ
Politika ve moda yorumcularına göre bunun altında hem ABD halkına hem de dünyaya verilen bir mesaj vardı.
Mor renk ABD'de demokratların simge rengi kabul edilirken mavi ve kırmızı ise cumhuriyetçiler tarafından sıklıkla terchi edilen bir renk. Tüm kıyafetlerin mavi ve kırmızının birleşimi mor tonlarda olması Beyaz Saray'ın yeni yönetiminin ABD ve dünyaya ülkenin iki siyasi partisinin ve görüşlerinin arasında birlik olacağı ve uyum içinde çalışılacağı mesajı verdiği yorumları yapıldı.