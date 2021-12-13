Dünya Birleşik Arap Emirliklerinde tarihi zirve
ORTADOĞU

Birleşik Arap Emirlikleri’nde tarihi zirve

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile görüştü. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından ilk kez bir İsrail başbakanı BAE’ye ziyaret gerçekleştiriyor. Bennett tarihi ziyaret kapsamında dün geldiği başkent Abu Dabi’deki temaslarına bugün başladı.

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Haber Merkezi İHA
Birleşik Arap Emirlikleri’nde tarihi zirve
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan Abu Dabi’deki özel sarayında İsrail Başbakanı Bennett’i kabul etti. BAE tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Veliaht Prens görüşmede Orta Doğu’da istikrar sağlanmasına yönelik beklentisini dile getirerek, Bennett’in ziyaretinin ilişkileri bölge ve iki ülke halkının çıkarları doğrultusunda geliştireceğini ifade etti.
İsrail Başbakanı Bennett’in ise iki ülke arasındaki işbirliği seviyesine övgüde bulunduğu görüşmede, liderlerin çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.


Bugün BAE resmi haber ajansına açıklamalarda bulunan Bennett, "Bölgenin tanık olduğu barış ve yeni gerçeklik budur. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için birlikte çalışıyoruz. İlişkilerimizin özellikle ekonomik alanda iyi bir şekilde devam etmesini umuyorum. Bana göre sağlık ve gıda güvenliği alanındaki işbirliği, karşılıklı işbirliğinin önemli bir bölümünü oluşturacaktır" dedi.
İsrail Başbakanı Bennett dün “Bir İsrail Başbakanı tarafından ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceğim” açıklamasıyla tarihi ziyareti duyurmuştu.

İsrail ile BAE, geçtiğimiz yıl 15 Eylül’de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray’da düzenlenen resmi törenle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşması’na imza atmıştı.

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