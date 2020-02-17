Dünya Birleşik Arap Emirliklerinden ilk nükleer santralin çalışmasına onay
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilk nükleer santralin çalışmasına onay

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ilk nükleer santralin faaliyete geçmesi için onay verdiği bildirildi. Abu Dabi'nin 270 kilometre batısında inşa edilen Bereket Nükleer Santrali, Arap Yarımadası'ndaki ilk nükleer enerji santrali olacak.

Haber Merkezi AA
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ilk nükleer santralin faaliyete geçmesi için onay verdiği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın nükleer endüstri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, BAE Federal Nükleer Denetim İdaresi, Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) tarafından inşa edilen santralin 1 no'lu reaktörünün faaliyete geçmesine izin verdi.

Kaynaklar, reaktörün yapılacak testlerin ardından faaliyetine başlayacağını ileri sürdü.

Haber, henüz BAE tarafından doğrulanmadı.

Emirlikler Nükleer Enerji Şirketinin (ENEC) 2009'da yaptığı ihaleyi kazanan KEPCO, Abu Dabi'nin 270 kilometre batısında APR-1400 tipi 4 reaktörden oluşan bir nükleer santral inşa etmişti.

ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 25'İNİ KARŞILAYACAK

  • BAE'nin ve Arap Yarımadası'nda ilk nükleer enerji santrali olacak Bereket'in, 5 bin 600 megavat kapasiteyle BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini sağlaması planlanıyor.

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