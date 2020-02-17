Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilk nükleer santralin çalışmasına onay

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Fuat Oktay: Maraş KKTC'nin kendi toprağıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkü'nün kendi toprağında refahı ve ekonomisi için adım atması meşrudur" dedi. Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayın programında da "Kapalı Maraş, Kıbrıs Türkü'nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş'ın 'kapalı'sını kaldırmak lazım" dedi.